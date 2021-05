Josep Guardiola had er vijf jaar voor nodig, maar hij leidde Manchester City dinsdag naar de eerste Champions League-finale uit de clubhistorie. De vijftigjarige trainer was dolgelukkig na de 2-0-zege op Paris Saint-Germain.

"Dit is voor de hele club. Ik ben ontzettend trots", zei Guardiola, die sinds medio 2016 op de bank zit bij City, voor de camera van BT Sport. "PSG heeft een fantastisch team, maar wij waren zó kalm. We hebben er voor gevochten en staan nu in de finale van de Champions League. Dat is een fantastische zin."

City won vorige week in Parijs al met 1-2 van PSG. Door twee goals van Riyad Mahrez in Manchester mag de aanstaande kampioen van Engeland op 29 mei strijden om zijn eerste Champions League-titel. Chelsea of Real Madrid zal de tegenstander zijn in Istanboel.

Succes in het grootste Europese clubtoernooi was een van de belangrijkste doelen na de overname door de steenrijke Abu Dhabi United Group in augustus 2008. City pakte sindsdien vier keer de titel in de Premier League, maar kwam in de Champions League tot dit seizoen tot slechts één halvefinaleplaats.

"Mensen denken dat het makkelijk is om de finale van de Champions League te bereiken", aldus Guardiola. "Maar het gaat om heel kleine details en wat geluk, want deze competitie is ontzettend zwaar. De spelers hebben de afgelopen vijf jaar elke dag hard gewerkt en dat levert nu dit resultaat op."

Guardiola na tien jaar weer in CL-finale

Voor Guardiola wordt het de eerste Champions League-finale in tien jaar. De Catalaan won de beker in 2009 en 2011 als trainer van FC Barcelona en strandde daarna met 'Barça', Bayern München en City steeds in de achtste, kwart- of halve finales.

Louis van Gaal en de Duitser Jupp Heynckes zijn de enige trainers die een groter gat hadden tussen twee Champions League-finales. Zij moesten veertien jaar wachten op een nieuwe kans.

"We moeten vooral gaan genieten van deze mogelijkheid", aldus Guardiola. "We hebben drie weken om ons voor te bereiden op de finale, maar eerst willen we nog kampioen worden."

