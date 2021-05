Paris Saint-Germain-spelers Ander Herrera en Marco Verratti hebben dinsdag na de uitschakeling in de halve finales van de Champions League boos gereageerd op het optreden van scheidsrechter Björn Kuipers. Volgens de twee maakte de Nederlander zich schuldig aan grof taalgebruik.

"We moeten respect voor de scheidsrechters hebben, maar deze scheidsrechter zei fuck off tegen Leandro Paredes. Als wij zoiets zeggen, krijgen we een schorsing van drie of vier wedstrijden", zei Herrera vlak na de 2-0-nederlaag tegen Manchester City, dat voor het eerst finalist is.

Verratti beweerde dat Kuipers ook tegen hem dingen heeft gezegd die te ver gaan. "Hij zei fuck you. Als ik dat doe, word ik voor tien wedstrijden geschorst. Ik praat veel met scheidsrechters, maar zulke dingen zeg ik nooit."

De spelers van PSG waren de hele wedstrijd al niet blij met Kuipers, die aanvaller Ángel Di María in de 69e minuut een rode kaart gaf toen hij bewust op de voet van Fernandinho ging staan. Daarna kwamen ploeggenoten Presnel Kimpembe en Danilo Pereira goed weg met geel bij stevige overtredingen.

Na het laatste fluitsignaal haalden onder anderen Verratti en PSG-coach Mauricio Pochettino verhaal bij Kuipers, vermoedelijk over zijn taalgebruik. Dat werd echter niet helemaal duidelijk uit de beelden.

1 Mahrez zet City op voorsprong na afgeslagen schot De Bruyne

'We waren lang de betere ploeg'

City versloeg PSG in Manchester met 2-0 door twee treffers van Riyad Mahrez. De Engelsen waren vorige week tijdens de heenwedstrijd al met 1-2 te sterk en treffen Chelsea of Real Madrid in de Champions League-finale.

Volgens Herrera was de nieuwe overwinning van City onverdiend. "We waren zeventig minuten lang het beste team. We vielen aan en brachten een goede ploeg in de problemen", aldus de Spanjaard. "We kunnen met opgeheven hoofd vertrekken. We zijn natuurlijk verdrietig, maar we hebben er alles aan gedaan."

Verratti trok min of meer dezelfde conclusie. "We geloofden erin en tot de rode kaart zaten we in de wedstrijd. We waren een stuk beter dan City", zei hij. "Net als tijdens de heenwedstrijd scoorden zij bij hun eerste kans. We hebben gevochten tot het einde en zullen het in de komende seizoenen blijven proberen."