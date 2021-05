Manchester City heeft zich dinsdag voor de eerste keer in de clubhistorie geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg van Josep Guardiola schakelde Paris Saint-Germain uit door een 2-0-zege in de return.

Riyad Mahrez maakte beide treffers in Manchester. Vorige week won City in Parijs al met 1-2.

De Champions League-finale is op zaterdag 29 mei in Istanboel. Chelsea en Real Madrid spelen woensdag in Londen de return van de andere halve eindstrijd. De heenwedstrijd in Madrid eindigde vorige week in 1-1.

City stond pas voor de tweede keer in de halve finales van de CL. Vijf jaar geleden schakelde Real Madrid de steenrijke club uit. 'The Citizens' hebben één Europese prijs op hun erelijst staan: de Europacup voor bekerwinnaars van 1970.

Voor Guardiola wordt het de derde Champions League-finale als coach. De Spanjaard won het belangrijkste Europese clubtoernooi in 2009 en 2011 met FC Barcelona. In zijn eerste vier seizoenen op de bank bij City sneuvelde zijn ploeg drie keer in de kwartfinales en één keer in de achtste finales.

Bij Paris Saint-Germain bleef Kylian Mbappé de hele wedstrijd op de bank. De sterspeler, dit seizoen al goed voor acht CL-treffers, kampt met een kuitblessure. Mitchel Bakker viel in de slotfase in. PSG blijft wachten op zijn eerste Champions League-eindzege. De Franse kampioen verloor vorig jaar in de finale van Bayern München (0-1).

1 Mahrez zet City op voorsprong na afgeslagen schot De Bruyne

PSG krijgt penalty van Kuipers, VAR grijpt in

De wedstrijd in het Etihad Stadium begon dinsdag opvallend genoeg met een laagje sneeuw op het veld. PSG leek al in de zevende minuut een strafschop te krijgen na hands van Oleksandr Zinchenko. Na een seintje van VAR Pol van Boekel zag scheidsrechter Björn Kuipers dat de bal op de schouder van de oud-PSV'er kwam, waarna hij zijn beslissing terugdraaide.

Amper twee minuten later viel de openingstreffer aan de andere kant. City-keeper Ederson gaf een prachtige dieptepass op Zinchenko, die Kevin De Bruyne vond. Het schot van de Belg werd geblokt, waarna de bal wat gelukkig voor de voeten van Mahrez kwam. De Algerijn, vorige week in Parijs ook al trefzeker, rondde uitstekend af: 1-0.

PSG moest nog steeds twee keer scoren en was al snel dicht bij een eerste goal. Aanvoerder Marquinhos kopte tegen de lat en Ángel Di María schoot na een goede interceptie net naast het doel van Ederson.

1 Mahrez verdubbelt voorsprong van City na prachtige counter

Di María krijgt rood voor natrappen

City zette de verdedigende organisatie vervolgens beter neer. PSG moest meer risico nemen en na een uur counterde City naar de 0-2. Mahrez scoorde weer, nu na uitstekend voorbereidend werk van Phil Foden.

Het duel was daarmee wel gespeeld en dat leverde frustraties op bij PSG. Di María kreeg rood voor natrappen bij Fernandinho en Kuipers moest ook flink wat gele kaarten uitdelen. De historische finaleplaats van City kwam niet meer in gevaar.

Een bijzonder beeld in mei: voor het duel moest er sneeuw van het veld worden geruimd.

