Eden Hazard heeft nog weinig kunnen betekenen voor Real Madrid, maar trainer Zinédine Zidane heeft goede hoop dat de dertigjarige Belg woensdag een belangrijke rol zal spelen in het beslissende duel met Chelsea in de halve finales van de Champions League.

"Dit is een heel goed moment voor Eden om zijn carrière bij Real nieuw leven in te blazen", zei Zidane dinsdag op zijn persconferentie. "Hij is klaar voor dit duel en dat is goed nieuws voor ons, want we gaan Eden nodig hebben. Ik weet zeker dat hij het team gaat helpen."

Hazard stapte in de zomer van 2019 voor zo'n 115 miljoen euro over van Chelsea naar Real. In Londen groeide hij met 110 goals en 92 assists in 352 officiële duels uit tot een van de beste spelers ter wereld. Bij de 'Koninklijke' staat de teller pas op 4 treffers en 7 assists in 39 wedstrijden.

Dat komt vooral door de maar liefst elf verschillende blessures die de vleugelaanvaller opliep in zijn tijd bij Real. Hazard is nu fit - hij speelde afgelopen weekend 72 minuten mee in het competitieduel met Osasuna (2-0-zege) - en lijkt woensdag een basisplaats te krijgen tegen Chelsea. De heenwedstrijd in Madrid eindigde vorige week in 1-1, waardoor Real op Stamford Bridge minimaal één doelpunt moet maken om de finale te bereiken.

"We weten allemaal wat Eden kan betekenen voor ons", aldus middenvelder Toni Kroos, die ook aanschoof bij de persconferentie. "Het is zonde dat hij dat de afgelopen maanden niet heeft kunnen laten zien, maar fysiek is hij nu veel sterker. Eden is een speler die je in je ploeg wil hebben in een belangrijke wedstrijd als deze."

Zidane geheimzinnig over Ramos

Real krijgt woensdag mogelijk ook een boost door de terugkeer van aanvoerder Sergio Ramos. De 35-jarige verdediger heeft vanwege een kuitblessure en een coronabesmetting sinds 31 maart geen wedstrijd meer gespeeld, maar zit nu weer in de selectie van de Spaanse topclub.

"Dat betekent dat Sergio kán spelen, maar ik ga jullie nu nog niet vertellen of hij ook gáát spelen", zei Zidane. "Het belangrijkste is dat onze leider hier bij ons is."

De Franse trainer leeft vol vertrouwen toe naar de cruciale wedstrijd in Londen. "Mijn team reageert dit seizoen elke keer op de juiste manier als het lastig wordt. Ik heb er een goed gevoel over, we zijn er klaar voor."

Chelsea-Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.

