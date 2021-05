Chelsea begint woensdag met een goede uitgangspositie aan de return tegen Real Madrid in de halve finales van de Champions League. Het eerste duel in Spanje eindigde vorige week in 1-1, al moeten zijn spelers daar volgens trainer Thomas Tuchel juist helemaal niet mee bezig zijn.

"De uitdaging is om dat resultaat te vergeten", zei Tuchel dinsdag tijdens zijn persconferentie. "We moeten het veld op gaan en alleen maar denken aan de overwinning. Dat past ook bij deze club."

Met de tactiek van Real Madrid houdt Tuchel zich dan ook nauwelijks bezig. "Ik weet niet of ze net als in het eerste duel voor 5-3-2 kiezen. Misschien wordt het wel 4-4-2. Maar ik denk dat het er niet om gaat in welke formatie Real Madrid speelt, maar hoe wij spelen."

"Durven we te voetballen? Zijn we moedig genoeg? Het is een halve finale, dus de druk staat er vol op. Maar het is absoluut noodzakelijk om met vertrouwen het veld op te stappen, anders zijn we kansloos."

'Natuurlijk wil Werner meer doelpunten maken'

Een van de spelers tot wie Tuchel zich speciaal lijkt te richten is Timo Werner. De vorig jaar voor ruim 50 miljoen euro aangetrokken spits worstelt met zijn vertrouwen en liet in Madrid een haast niet te missen kans onbenut.

"Natuurlijk wil Timo meer doelpunten maken, maar we moeten accepteren dat spitsen ook kansen missen. Het maken van doelpunten is de verantwoordelijkheid van het hele team. Ik vertrouw op mijn spelers, ongeacht wie er morgen begint."

Voor Tuchel kan het zijn tweede Champions League-finale op rij worden. Vorig seizoen verloor de Duitser met Paris Saint-Germain de eindstrijd tegen Bayern München met 1-0. Bij winst op Real Madrid stuit hij op 29 mei in Istanboel op zijn oude club PSG of Manchester City.

