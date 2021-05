Sergio Ramos is dinsdag met zijn ploeggenoten van Real Madrid meegereisd naar Londen voor de halve finale van de Champions League tegen Chelsea. De aanvoerder was enkele weken uitgeschakeld door een kuitblessure.

De 35-jarige Ramos speelde op 31 maart zijn laatste wedstrijd en had sindsdien last van zijn kuit. Daar kwam bij dat de ervaren verdediger onlangs positief testte op het coronavirus.

Vrijdag hervatte Ramos de training bij Real Madrid en de club maakte dinsdag bekend dat hij meereist naar Londen. De Spanjaarden kwamen thuis vorige week zonder Ramos niet verder dan 1-1 tegen Chelsea.

Ook linksback Ferland Mendy is hersteld van een blessure en stapte met zijn ploeggenoten in het vliegtuig. Datzelfde geldt voor Federico Valverde. De Uruguayaanse middenvelder had maandag een coronatest met een onduidelijke uitslag afgelegd. Bij een hertest dinsdagochtend kreeg Valverde een negatieve uitslag.

1 Samenvatting Real Madrid-Chelsea (1-1)

Marcelo is snel klaar bij stemlokaal

Marcelo kon eveneens samen met zijn ploeggenoten naar Londen reizen. De Braziliaanse linksback had eerder op de dag nog verplichtingen bij een stembureau voor lokale verkiezingen in Madrid.

Marcelo vroeg onlangs een Spaans paspoort aan en was daarom verplicht om beschikbaar te zijn als vrijwilliger bij verkiezingen. De linksback was stand-by ingedeeld bij een stemlokaal, waar hij zich dinsdagochtend vroeg meldde. Toen bleek dat alle andere vrijwilligers ook present waren, kreeg Marcelo toestemming om het stembureau te verlaten en kon hij met zijn ploeggenoten naar Londen afreizen.

De halve finale tussen Chelsea en Real Madrid begint woensdag om 21.00 uur. Op datzelfde tijdstip spelen dinsdag Manchester City en Paris Saint-Germain nog tegen elkaar in de andere halve finale.