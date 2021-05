Het is nog onduidelijk of Kylian Mbappé dinsdag kan spelen tegen Manchester City in de return van de halve finales van de Champions League. Paris Saint-Germain zal pas op de wedstrijddag een besluit nemen over de status van zijn licht geblesseerde sterspeler.

"We gaan kijken hoe hij de training van vanavond doorkomt en dan zullen we morgen een knoop doorhakken", zei Paris Saint-Germain-trainer Mauricio Pochettino maandag op zijn persconferentie in Manchester.

De 22-jarige Mbappé heeft last van een kuitblessure. Hij speelde vorige week negentig minuten in de heenwedstrijd tegen Manchester City (1-2-nederlaag), maar zat afgelopen weekend niet in de selectie voor het belangrijke competitieduel met RC Lens (2-1-zege).

PSG zal de aanvaller hard nodig hebben in het Etihad Stadium, want de Franse topclub moet minimaal twee keer scoren tegen City om voor het tweede jaar op rij de Champions League-finale te bereiken.

Mbappé maakte dit seizoen al acht treffers in de belangrijkste Europese clubcompetitie, waarmee hij achter Borussia Dortmund-spits Erling Haaland tweede staat op de topscorerslijst.

City-trainer Josep Guardiola verwacht dat Mbappé dinsdag gewoon kan spelen. "Absoluut. En ik kijk ernaar uit om het tegen hem op te nemen. Voor het voetbal is het beter als hij meedoet", zei de coach op zijn persconferentie.

1 Samenvatting Paris Saint-Germain-Manchester City (1-2)

'We moeten er ook van genieten'

Pochettino weet dat zijn ploeg zelfs met Mbappé voor een zeer moeilijke opgave staat. "City speelt al zes jaar volgens dezelfde filosofie en heeft gewoon een heel sterk team."

"Maar mijn spelers zijn natuurlijk ontzettend gemotiveerd. Het zou niet goed zijn als ik mijn selectie zou moeten motiveren voor een halve finale van de Champions League. We staan voor een grote uitdaging, maar we moeten er ook van genieten. Zo vaak speel je niet dit soort grote wedstrijden."

Manchester City-Paris Saint-Germain begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Kylian Mbappe (rechtsboven) bekeek het duel met RC Lens van zaterdag vanaf de tribune. Kylian Mbappe (rechtsboven) bekeek het duel met RC Lens van zaterdag vanaf de tribune. Foto: Pro Shots

