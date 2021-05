Manchester City speelt dinsdag tegen Paris Saint-Germain een van de belangrijkste wedstrijden uit de clubhistorie, want de Premier League-koploper kan voor het eerst de Champions League-finale bereiken. Trainer Josep Guardiola wil dat zijn spelers in de return van de halve finales vooral niet aan die enorme belangen denken.

"Het is logisch dat er bij ons een groot verlangen is om de finale te halen, maar we moeten die emoties onder controle houden", zei Guardiola maandag op zijn persconferentie. "We benaderen deze wedstrijd als alle andere. We willen ons eigen spel spelen en winnen."

City begint met een uitstekende uitgangspositie aan het thuisduel met PSG, want de Engelse topclub won vorige week in Parijs met 1-2, na een 1-0-achterstand bij rust. Dat betekent dat Paris Saint-Germain minimaal twee keer moet scoren in het Etihad Stadium om zich voor het tweede jaar op rij voor de eindstrijd van de Champions League te plaatsen.

Manchester City incasseerde dit seizoen in elf CL-wedstrijden pas vier treffers en geen enkele tegenstander wist twee keer in één duel te scoren. "Maar PSG heeft een buitengewoon sterk team. Dat weet iedereen", bleef Guardiola waakzaam. "Hun coach (Mauricio Pochettino, red.) is bovendien ontzettend slim. Ik weet niet wat ze morgen gaan doen, maar het is zeker dat we het heel lastig gaan krijgen."

Volgens de Spaanse trainer, die voor de achtste keer in de halve eindstrijd van de Champions League coacht, is de tweede wedstrijd van de halve finales altijd ontzettend lastig. "Je speelt namelijk met het resultaat van het eerste duel in gedachten en daardoor vergeet je wat je moet doen, namelijk de wedstrijd winnen."

Stones is vol vertrouwen

City doet voor het tiende seizoen op rij mee aan de Champions League, maar de steenrijke club staat pas voor de tweede keer in de halve finales. Vijf jaar geleden was Real Madrid in dit stadium te sterk voor de zesvoudig kampioen van Engeland.

"De wedstrijd van morgen is een ontzettend belangrijk moment voor ons als spelers en voor de club", aldus verdediger John Stones, die ook aanschoof bij de persconferentie. "We hebben veel vertrouwen, zeker na de tweede helft van vorige week. Maar we geloven absoluut niet dat we er al zijn."

Guardiola hoopt en verwacht dat Kylian Mbappé dinsdag gewoon kan spelen. De sterspeler van PSG is een twijfelgeval, omdat hij vorige week in het heenduel een bovenbeenblessure opliep. "Mbappé gaat spelen, absoluut. En ik kijk ernaar uit om het tegen hem op te nemen. Voor het voetbal is het beter als hij meedoet."

Manchester City-Paris Saint-Germain begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

