Scheidsrechter Björn Kuipers leidt dinsdagavond de return tussen Manchester City en Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League, zo maakte de UEFA zondag bekend.

De 48-jarige Kuipers wordt in Manchester bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel is de videoscheidsrechter en wordt daarbij geassisteerd door Dennis Higler.

Het is de negende keer dit seizoen dat Kuipers een wedstrijd in het hoofdtoernooi van de Champions League mag fluiten. Eerder had de Nederlander de leiding over onder meer Liverpool-Real Madrid, Juventus-FC Porto en FC Barcelona-Paris Saint-Germain.

Vorige week kreeg Kuipers ook al goed nieuws van de scheidsrechtercommissie van de UEFA. Hij werd, net als Danny Makkelie, door de Europese voetbalbond aangewezen als scheidsrechter voor het EK van komende zomer. Er gaan voor het eerst twee Nederlandse arbiters naar de Europese titelstrijd.

De heenwedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester City eindigde vorige week in Parijs in een 1-2-overwinning voor de Engelsen. De return in het Etihad Stadium begint dinsdag om 21.00 uur.

Kuipers floot zaterdag al in de Eredivisie, waar hij Heracles Almelo-VVV-Venlo (4-0) in goede banen moest leiden.

