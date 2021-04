Kevin De Bruyne vindt dat Manchester City verdiend heeft gewonnen van Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. Mede dankzij een doelpunt van de spelmaker voltooiden de Engelsen woensdag na rust een comeback in Parijs.

"Het was wat gelukkig hoe mijn voorzet erin vloog, maar we speelden geweldig voetbal en deden het heel goed", zei De Bruyne na afloop van de met 1-2 gewonnen heenwedstrijd. Een indraaiende voorzet van de Belg in de 64e minuut leidde de ommekeer in voor Manchester City, dat in de eerste helft nog werd overklast door PSG en terecht op achterstand kwam door een kopbal van Marquinhos.

"Het was een wedstrijd met twee gezichten", aldus De Bruyne. "We begonnen goed aan de wedstrijd, maar PSG is een ongelooflijk sterk team met veel kwaliteit in de voorhoede. Het was jammer hoe we het doelpunt tegen kregen. Daarna kregen ze nog een paar kleine kansen."

"Na 25 minuten veranderen we onze manier van druk zetten en kregen we meer vat op de wedstrijd. We waren te gehaast in de eerste helft. Dat is niet de manier waarop we als team willen spelen. Na rust waren we geduldiger in het zoeken van de ruimtes."

Het betere spel van Manchester City werd in de 71e minuut beloond met de 1-2 van Riyad Mahrez, die na overleg met De Bruyne uit een directe vrije trap scoorde. "Hij vroeg me of hij de vrije trap mocht nemen en ik zei: ja, als je maar in jezelf gelooft. Hij scoort, dus wie ik ben om daar wat over te zeggen. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog een wedstrijd te gaan."

Guardiola: 'We begonnen te verlegen'

Manager Josep Guardiola was na afloop vooral kritisch op de manier waarop zijn ploeg aan de wedstrijd begon. "We waren te verlegen", zei hij bij BT Sport. "We kwamen maar niet los. Iedereen speelde op zeker en had niet het lef om door te spelen."

"Iedereen moet hiervan leren", vervolgde Guardiola. "Dit is pas de tweede keer in de clubhistorie dat we in de halve finales spelen, dus veel spelers spelen voor het eerst op dit podium. Het is niet zoals bij de andere teams. Dit is een proces."

"In het laatste kwartier van de eerste helft werd het al beter en waren we agressiever zonder bal. In de tweede helft lieten we de bal ook sneller rondgaan. We speelden met passie en konden zelfs meer doelpunten maken."

Guardiola weigert zich al rijk te rekenen voor de eerste Champions League-finale in de geschiedenis van Manchester City. "We hebben het zwaarste deel van de klus geklaard, maar we moeten niet opnieuw te voorzichtig beginnen, want zij hebben de kwaliteiten om de score om te buigen. Maar als we spelen zoals in de tweede helft, hebben we kans op de finale."