Bij Paris Saint-Germain leggen ze zich niet zomaar neer bij de uitschakeling in de halve finales van de Champions League. De Fransen verloren woensdag de heenwedstrijd tegen Manchester City met 1-2.

Er leek lange tijd weinig aan de hand voor PSG. De ploeg kwam al snel verdiend op een 1-0-voorsprong door een doelpunt van Marquinhos, maar na rust ging het helemaal mis en won City alsnog dankzij treffers van Kevin De Bruyne en Riyad Mahrez.

"Wie niet meer in de finale gelooft, moet maar thuisblijven. We hebben nu vechtersmentaliteit nodig", beet aanvoerder Marquinhos van zich af voor de camera van RMC Sport.

"We zijn nog altijd dicht bij de finale en gaan vastberaden naar Manchester. In de tweede helft kwamen we er niet meer uit. City was agressiever. We hebben nog negentig minuten en daarin zullen we beter moeten zijn om door te kunnen gaan."

159 Mahrez completeert comeback City tegen PSG met mooie vrije trap

'Zeer pijnlijk dat dit in een halve finale gebeurt'

Trainer Mauricio Pochettino beaamde Marquinhos. "City is in het voordeel, maar we moeten er inderdaad in blijven geloven. Het is teleurstellend dat we twee goals hebben moeten incasseren. Dat is moeilijk om te accepteren, maar hoort er ook bij. Het is alleen zeer pijnlijk dat het in een halve finale is gebeurd."

"De terugval in de tweede helft is lastig te verklaren. We konden niet wedijveren met hun fysieke conditie. We brachten niet de energie die je nodig hebt in dit soort duels. Wij waren voor rust het beste team, maar zij creëerden uiteindelijk meer kansen en hebben verdiend gewonnen."

De return tussen City en PSG is volgende week dinsdag. De winnaar van het tweeluik neemt het in de finale op tegen Chelsea of Real Madrid, die dinsdag in hun eerste duel in Spanje met 1-1 gelijkspeelden en volgende week woensdag de return afwerken.

