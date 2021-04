Josep Guardiola vindt dat Manchester City woensdagavond niet moet vergeten te genieten tijdens het tweeluik met Paris Saint-Germain in de halve finales van de Champions League. De Spaanse coach moet daarbij terugdenken aan woorden die Johan Cruijff ooit sprak.

Guardiola had Cruijff als coach bij Barcelona in 1992, dat destijds in de Europacup I-finale tegenover Sampdoria stond. "Ga het veld op en geniet", waren volgens Guardiola de laatste woorden die Cruijff voor die wedstrijd zei.

"Het waren mythische woorden. Ik ga niet hetzelfde zeggen, want ik ben Cruijff niet, maar we moeten wel genieten van de druk en de situatie waarin we verkeren", zei Guardiola dinsdag in de aanloop naar de heenwedstrijd tegen PSG.

"We willen graag bij de elite in de Champions League horen. We mogen ons gelukkig prijzen met waar we nu staan. Ik ben erg blij dat we naar Parijs mogen afreizen. En daarna mogen we weer naar Crystal Palace om te proberen een van de twee zeges binnen te halen die we nog nodig hebben voor de landstitel."

'De Champions League is de mooiste prijs'

Sinds City werd overgenomen werd tot dusver één keer de halve eindstrijd bereikt. Dat was in 2016, toen de weg naar de finale werd versperd door Real Madrid. Nu krijgt de zesvoudig landskampioen dus een nieuwe kans.

Guardiola won de Champions League al twee keer als trainer van FC Barcelona. "Het is de mooiste prijs. Iedereen is fit, iedereen is er klaar voor. We zijn heel dankbaar voor deze kans. Voor sommige clubs is dit normaal, maar voor ons is dit nieuw."

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester City begint woensdag om 21.00 uur.

