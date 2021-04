Zinédine Zidane kan leven met het 1-1-gelijkspel tegen Chelsea dinsdag tijdens het heenduel in de halve finales van de Champions League. De trainer Real Madrid is vooral blij dat Karim Benzema zijn ploeg een nog enigszins goede uitgangspositie gaf voor de return.

Benzema zorgde in Madrid voor de gelijkmaker en dat was een bijzondere treffer. Hij evenaarde Real-icoon Raúl met 71 Champions League-goals en heeft alleen Robert Lewandowski (73), Lionel Messi (120) en Cristiano Ronaldo (134) nog voor zich.

"Het is indrukwekkend wat hij laat zien, maar eigenlijk geldt dat voor al mijn spelers. We hebben een enorme inspanning geleverd. Ik ben blij, want we leven nog. Nu moeten we scoren in Londen", zei Zidane.

"We moeten niet alleen afhankelijk zijn van Karim, maar hebben iedereen nodig om doelpunten te maken. Het is niet makkelijk om een halve finale te spelen tegen een team dat heel goed verdedigt. Ik denk dat we op de goede weg zijn."

101 Benzema zet Real Madrid op gelijke hoogte met Chelsea

Zidane gaat wellicht spelers sparen

In de aanloop naar de return speelt Real in de competitie thuis tegen Osasuna. Ook al zijn de Madrilenen verwikkeld in een spannende strijd om de landstitel, Zidane overweegt om in die wedstrijd een aantal spelers wat rust te geven.

"Dat moeten we nog even bekijken", aldus de 48-jarige Fransman. "Omdat de wedstrijden zo dicht op elkaar zitten, moeten we het goed in de gaten houden. We zullen kijken hoeveel minuten iedereen kan hebben."

De return tussen Chelsea en Real Madrid is volgende week woensdag. De andere halve finale van de Champions League gaat tussen Paris Saint-Germain en Manchester City.

