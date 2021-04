Chelsea-trainer Thomas Tuchel houdt geen bevredigend gevoel over aan de eerste ontmoeting met Real Madrid in de halve finales van de Champions League. De Londenaren waren dinsdagavond de betere ploeg in Spanje, maar kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel.

"We begonnen de wedstrijd echt heel erg goed. Ons doelpunt was dik verdiend en we hadden minstens nog één treffer moeten maken. De ruststand van 1-1 was teleurstellend", baalde Tuchel na de wedstrijd in Estadio Alfredo Di Stéfano.

Chelsea was vooral in de openingsfase duidelijk de betere ploeg en kwam na veertien minuten op voorsprong via Christian Pulisic. Real Madrid stelde daar op eigen bodem weinig tegenover, maar tekende in de 29e minuut uit een standaardsituatie wel voor de gelijkmaker via Karim Benzema.

"Het is jammer dat ze uit een standaardsituatie scoorden, want verder hebben ze dankzij ons geen goede kans kunnen creëren", aldus Tuchel. "Het tegendoelpunt kwam een beetje uit het niets, maar dat kan altijd gebeuren tegen een ploeg met zoveel individuele kwaliteit. We moeten hiermee leven."

101 Benzema zet Real Madrid op gelijke hoogte met Chelsea

Tuchel zag dat meerdere Chelsea-spelers vermoeid waren

De Duitse trainer, die eind januari de ontslagen Frank Lampard opvolgde, merkte dat Chelsea in de tweede helft niet meer hetzelfde kon brengen als voor rust. Daarom besloot hij in de 66e minuut drie verse krachten te brengen, onder wie Hakim Ziyech.

"Je kon zien dat wij vermoeid waren. We hebben maar een paar dagen gehad om te herstellen van de vorige wedstrijd. César Azpilicueta, Timo Werner en Pulisic oogden heel moe en ik vond dat het nodig was om ze te wisselen", aldus Tuchel.

Door het 1-1-gelijkspel moet Real Madrid in de return hoe dan ook scoren om de Champions League-finale te kunnen bereiken. De tweede ontmoeting staat volgende week woensdag op het programma op Stamford Bridge.