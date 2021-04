Chelsea heeft dinsdagavond een aardige uitgangspositie overgehouden aan het eerste duel met Real Madrid in de halve finales van de Champions League. De ploeg van Hakim Ziyech was in Spanje beter dan de 'Koninklijke', maar moest genoegen nemen met een 1-1-gelijkspel.

Christian Pulisic zette Chelsea vroeg op voorsprong in het Estadio Alfredo Di Stéfano en zorgde daarmee voor het belangrijke uitdoelpunt. Karim Benzema maakte er in de eerste helft nog 1-1 van en steeg daardoor naar de gedeelde vierde plek op de topscorerslijst aller tijden van de Champions League.

Benzema heeft nu net als voormalig Real-spits Raúl 71 keer gescoord in het miljoenenbal. De 33-jarige Fransman is nog twee doelpunten verwijderd van de derde plek, die nu in handen is van Robert Lewandowski (73 goals). Lijstaanvoerder Cristiano Ronaldo (134) en Lionel Messi (120) staan op grote afstand.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel koos tegen Real Madrid voor een basiself zonder Ziyech. De oud-Ajacied, die dit seizoen vaker niet dan wel aan de aftrap staat bij 'The Blues', kwam in de 64e minuut alsnog het veld in.

De return tussen Chelsea en Real Madrid staat woensdag 5 mei op het programma op Stamford Bridge. De andere halve finale gaat tussen Manchester City en Paris Saint-Germain, die woensdag voor het eerst tegen elkaar spelen.

Chelsea gaat voortvarend van start in Madrid

In het door Danny Makkelie gefloten heenduel was het Chelsea dat in de beginfase domineerde en na tien minuten al op voorsprong had moeten staan. Timo Werner kreeg de bal in zeer kansrijke positie in zijn voeten na goed doorkoppen van Pulisic, maar hij schoot van dichtbij op de voeten van Thibaut Courtois.

Chelsea bleef aanzetten en kreeg vier minuten later al loon naar werken. Pulisic, op fraaie wijze aangespeeld door Antonio Rüdiger, dribbelde om de uitgekomen Courtois heen en schoot raak. Real was in de eerste twintig minuten geen moment dreigend, maar leek door de vroege openingstreffer een beetje wakker te schrikken.

Benzema was na iets meer dan twintig minuten uit het niets gevaarlijk met een hard afstandsschot dat op de paal belandde en zorgde in de 29e minuut voor de 1-1 uit een standaardsituatie. Via het hoofd van Casemiro en Éder Militão kwam de bal bij de Franse spits, die goed controleerde en van dichtbij raak knalde.

Grote kansen blijven uit in tweede helft

Ondanks de comeback van Real bleef Chelsea de betere ploeg in Estadio Alfredo Di Stéfano, waar het halverwege de eerste helft ontzettend begon te regenen. Werner kreeg vlak voor rust nog een goede kans na een counter, maar hij schoot wat wild in het zijnet.

In de tweede helft tastten beide ploegen af op het zompige veld en bleven grote kansen uit. Tuchel greep in de 66e minuut in door Ziyech, Kai Havertz én Reece James te brengen, terwijl Zinédine Zidane oud-Chelsea-speler Eden Hazard liet invallen.

Ziyech zorgde twintig minuten voor tijd voor dreiging met een strakke voorzet vanaf de linkerkant, maar de bal was net iets te scherp voor de inlopende Havertz. Even later verraste de oud-Ajacied Courtois bijna met een boogbal in de verre hoek en in de 79e minuut zag Ziyech een vrije trap in de handen van de Belgische keeper verdwijnen.

Het zwakke Real Madrid liet zich slechts sporadisch voor het doel van Chelsea zien en maakte geen aanspraak op de overwinning. De beste kans was voor Toni Kroos, maar zijn schot in de slotfase ging naast, waardoor de ploeg van Zidane volgende week hoe dan ook moet scoren om de Champions League-finale te kunnen bereiken.