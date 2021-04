Kylian Mbappé is fit genoeg om woensdag met Paris Saint-Germain aan te treden tegen Manchester City in de halve finales van de Champions League. De Fransman viel afgelopen weekend tegen FC Metz nog uit met een bovenbeenblessure.

De 22-jarige Mbappé droeg zaterdag met twee treffers bij aan de uiteindelijke 1-3-zege op Metz, maar hij moest zich vlak voor tijd laten wisselen. Daardoor werd getwijfeld of de sterspeler wel op tijd fit zou zijn voor de heenwedstrijd tegen City.

PSG-coach Mauricio Pochettino sprak na de wedstrijd tegen Metz al de hoop uit dat Mbappé geen wedstrijd hoefde te missen en de Argentijn bevestigde dinsdag dat de spits inderdaad fit genoeg is om deze week weer in actie te komen.

De beschikbaarheid van Mbappé is een grote meevaller voor Pochettino. De Fransman scoorde in dit Champions League-seizoen al acht keer in negen wedstrijden. Mbappé was onder meer vier keer trefzeker tegen FC Barcelona en twee keer tegen Bayern München.

Paris Saint-Germain-Manchester City begint woensdag om 21.00 in het Parc des Princes. Zes dagen later is de return in het Etihad Stadium.

De winnaar neemt het in de Champions League-finale op tegen Real Madrid of Chelsea, die dinsdag voor het eerst tegen elkaar spelen. Vorig jaar verloor Paris-Saint Germain de eindstrijd tegen Bayern München.