Mauricio Pochettino kijkt erg uit naar de halve finale in de Champions League met Paris Saint-Germain tegen Manchester City. De 49-jarige Argentijn vindt het mooi dat hij voor de zoveelste keer in zijn carrière tegenover Josep Guardiola staat.

Pochettino en Guardiola troffen elkaar al achttien keer: in Spanje negen keer als trainers van Espanyol en FC Barcelona en in Engeland net zo vaak als managers van Tottenham Hotspur en City. Nu is Pochettino, die Guardiola pas drie keer versloeg, dus coach van PSG.

"Het is geen persoonlijk duel, het gaat om Paris Saint-Germain tegen Manchester City. Maar Guardiola is een van de beste coaches ter wereld, zo niet de beste. Ik bewonder niet alleen zijn palmares, maar ook wat hij achterlaat voor het voetbal", zei Pochettino dinsdag op zijn persconferentie.

"City heeft een van de mooiste ploegen ter wereld. Of het zwaarder wordt dan tegen Bayern München? Ik weet het niet. Er worden altijd veel theorieën op losgelaten, maar het gaat om 180 minuten. We moeten keihard knokken."

1 Samenvatting Paris Saint-Germain-Bayern München (0-1)

'Eerst thuis spelen maakt niet uit'

PSG schakelde Bayern in de vorige ronde uit. Na een 2-3-overwinning in Duitsland kon de Franse topclub zich een 0-1-nederlaag in eigen huis permitteren. Tegenstander City was in de kwartfinales over twee duels te sterk voor Borussia Dortmund.

"We spelen eerst thuis, maar dat maakt niet heel veel uit", zei Pochettino toen hij daarnaar gevraagd werd. "Dat heb ik in de Champions League al vaak genoeg meegemaakt. We moeten gewoon een hoog niveau halen."

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Manchester City begint woensdag om 21.00 uur. Dinsdag staan Real Madrid en Chelsea tegenover elkaar in de andere halve finale.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League