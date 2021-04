Josep Guardiola is dolgelukkig nu hij met Manchester City in de halve finales van de Champions League staat. De Engelse topclub droomt al jaren van winst van het belangrijkste Europese clubtoernooi en is daar nu weer een stap dichterbij.

"Dit is ongelooflijk. Het is pas onze tweede keer in de halve finales, dus we hebben nog niet veel historie in de Champions League. Maar die geschiedenis zijn we nu aan het schrijven", jubelde Guardiola woensdag na de 1-2-overwinning op Borussia Dortmund.

"Behalve in de eerste tien minuten waren we geweldig. Hopelijk kunnen we dat ook in de halve finale tegen Paris Saint-Germain laten zien. Voor de tweede keer horen we bij de allerbesten in Europa. Dat wil ik nu vooral vieren. We gaan eten met de hele selectie onder het genot van een goede wijn."

Manchester City domineert al jaren in de Premier League, maar Europees succes bleef vooralsnog uit. Sinds de Engelsen de halve finales van de Champions League bereikten in 2016, zijn ze niet meer voorbij de kwartfinales gekomen.

"Dit is een mooi moment voor ons allemaal, en vooral voor de spelers natuurlijk", aldus Guardiola. "We mogen niet vergeten dat we in de afgelopen vijf jaar vier keer niet de halve finales hebben gehaald. Dat deed iedereen binnen de club pijn. Ze wilden een nieuwe stap zetten en dat hebben ze gedaan."

In de strijd om een finaleticket moet worden afgerekend met PSG, dat op 27 april de tegenstander is in Parijs en een week later naar Manchester komt. Intussen zijn 'The Citizens' in de Premier League hard op weg naar een nieuwe landstitel.

