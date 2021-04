Liverpool-coach Jürgen Klopp baalde woensdag na de 0-0 tegen Real Madrid van de gemiste kansen. Daardoor kwam zijn ploeg nooit in de buurt van een plek in de halve finales van de Champions League.

Mohamed Salah liet al vroeg in de wedstrijd een open kans liggen. De Egyptenaar had daarmee Liverpool een vliegende start kunnen geven. Salah schoot de bal echter op de benen van de Belgische doelman Thibaut Courtois.

"Normaal scoort Mo in dit soort situaties met zijn ogen dicht. Vanavond mocht het helaas niet zo zijn", stelde Klopp gelaten vast. "De afronding is het hele seizoen al een probleem bij ons."

Toch waren de gemiste kansen volgens de Duitse coach niet de belangrijkste oorzaak voor de uitschakeling. "We hebben de strijd vorige week in Spanje al verloren", doelde hij op de 3-1-nederlaag.

Jürgen Klopp in een verhitte discussie met scheidsrechter Björn Kuipers. Jürgen Klopp in een verhitte discussie met scheidsrechter Björn Kuipers. Foto: Pro Shots

'We hebben het Real niet gemakkelijk gemaakt'

Over het optreden van woensdag was Klopp wel tevreden. "We hebben het Real in de return niet gemakkelijk gemaakt. We speelden goed en agressief en kregen in de beginfase een aantal geweldige kansen."

"Helaas kwamen we niet tot scoren en daardoor werd het voor ons steeds moeilijker. Real Madrid kon de wedstrijd op ervaring tot een goed einde brengen."

Voor Liverpool rest de Engelse competitie, waarin de ploeg op een teleurstellende zesde plaats staat. "Goed, we zijn nu uitgeschakeld, maar op deze wedstrijd kunnen we in de Premier League verder bouwen", concludeerde Klopp. "Want ook volgend seizoen willen we weer in de Champions League van de partij zijn."