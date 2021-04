Manchester City heeft zich woensdag voor de tweede keer in de clubgeschiedenis voor de halve finales van de Champions League geplaatst. De Engelsen wonnen in Duitsland met 1-2 van Borussia Dortmund na een eerdere 2-1-zege in de thuiswedstrijd.

Dortmund was virtueel lange tijd halvefinalist na de openingstreffer van Jude Bellingham, maar vroeg in de tweede helft zorgde Riyad Mahrez uit een strafschop voor de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd gaf Phil Foden de Duitse ploeg de nekslag: 1-2.

City bereikte alleen in 2016 al eens de halve finales van de Champions League, waarin Real Madrid toen te sterk bleek. De ploeg van manager Josep Guardiola werd de afgelopen drie jaar steeds in de kwartfinales uitgeschakeld.

Eind april en begin mei speelt City in de halve finale tegen Paris Saint-Germain. In de andere halve finale neemt Chelsea het op tegen Real Madrid, dat woensdag Liverpool uitschakelde.

88 Bellingham brengt Dortmund met schot in kruising op 1-0 tegen City

City pas wakker na goal piepjonge Bellingham

Dortmund begon sterk aan het thuisduel en was via Mahmoud Dahoud al dicht bij de openingstreffer, voordat Bellingham na een kwartier wel raak schoot. Het Engelse toptalent schoot de bal via de vingertoppen van doelman Ederson in de kruising: 1-0.

Met een leeftijd van 17 jaar en 289 dagen werd Bellingham de op een na jongste doelpuntenmaker ooit in de knock-outfase van de Champions League. Alleen Bojan Krkic was in 2008 nog 72 dagen jonger toen hij scoorde voor FC Barcelona.

Eenmaal op achterstand gooide City de schroom van zich af. De koploper van de Premier League liet voor rust een aantal grote kansen onbenut. Kevin De Bruyne raakte met een pegel de lat, Mahrez zag zijn inzet van de lijn worden gehaald door Bellingham en oud-PSV’er Oleksandr Zinchenko trof met een kopbal van dichtbij doelman Marwin Hitz.

209 Mahrez benut penalty voor City tegen Dortmund na ongelukkige handsbal

City trekt duel naar zich toe via Mahrez en Foden

Ook in de openingsfase van de tweede helft was City de betere ploeg en dat resulteerde na tien minuten in de gelijkmaker. Dortmund-middenvelder Emre Can kreeg een bal via het hoofd op zijn uitgestoken hand, waarna de Spaanse arbiter Carlos del Cerro een strafschop toekende. Vanaf 11 meter scoorde Mahrez met overtuiging.

Na de 1-1 moest Dortmund weer op zoek naar een treffer, maar spits Erling Haaland kwam nauwelijks in het spel voor. Verdediger Mats Hummels was met een kopbal rakelings over het doel nog het dichtst bij een nieuwe voorsprong.

City speelde vanuit de organisatie en loerde op zijn momenten. De Bruyne strandde na een knappe actie op Hitz, maar even later was het wel raak. Na een kort genomen hoekschop kon Foden uithalen, de twintigjarige Engelsman schoot raak in de korte hoek via de binnenkant van de paal.

Na die tweede tegentreffer stond Borussia voor de schier onmogelijke opdracht om drie doelpunten te maken. Het geloof was verdwenen bij de Duitsers, terwijl City kansen op een derde treffer liet liggen.

Dat zal de Engelsen een zorg zijn, want de koploper van de Premier League is nog altijd in de race voor de 'quadruple'. Het kampioenschap is bijna binnen, in de finale van de League Cup speelt de ploeg tegen Tottenham Hotspur en in de halve finale van de FA Cup is zaterdag Chelsea de tegenstander.