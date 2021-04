Trainer Thomas Tuchel is vooral opgelucht na het bereiken van de halve finales van de Champions League met Chelsea. De Duitser vreesde dinsdagavond tegen FC Porto (0-1) nog wel even voor zijn ploeg na de schitterende omhaal van aanvaller Mehdi Taremi in blessuretijd.

"Op de bank had ik niet het gevoel dat we het nog uit handen zouden geven, maar toch was ik nerveus omdat er altijd een gekke goal kan vallen, zoals deze omhaal. Daar valt simpelweg niet tegen te verdedigen", zei Tuchel op zijn persconferentie in Sevilla, waar de wedstrijd net als de eerste ontmoeting werd gespeeld.

Chelsea won het eerste duel vorige week met 0-2 en leek onbedreigd naar de laatste vier te gaan. In de derde minuut van de blessuretijd deed FC Porto toch nog iets terug dankzij de omhaal van Taremi, maar zijn schitterende treffer kwam te laat voor de Portugezen om er nog een verlenging uit te slepen.

"Op die toevalstreffer na heeft Porto geen goede kansen gekregen", nuanceerde Tuchel de schoonheid van het doelpunt. "Ik kan me voorstellen dat beide wedstrijden in dit tweeluik niet de leukste duels waren voor de neutrale toeschouwer, maar we hebben FC Porto wel onschadelijk gemaakt."

1 Samenvatting Chelsea-Porto (0-1)

Tuchel heeft lichte voorkeur voor Real Madrid in halve finales

Het is de eerste keer sinds het seizoen 2013/2014 dat Chelsea zich halvefinalist mag noemen in de Champions League. 'The Blues' maken sowieso een sterk Europees seizoen door, want het doelpunt van Taremi was pas de derde tegentreffer voor Chelsea in deze Champions League-campagne.

"We verdedigden in de return weer goed en verdienden eigenlijk een nieuwe clean sheet", oordeelde Tuchel, die in januari de ontslagen Frank Lampard opvolgde. "Normaal gesproken is FC Porto er heel goed in om andere teams niet aan het voetballen te krijgen, maar nu zijn wij daarin geslaagd. We moesten alles geven en dat hebben we gedaan."

Voor een plek in de finale wacht Chelsea een krachtmeting met Liverpool of Real Madrid, dat de heenwedstrijd met 3-1 won. "Over het algemeen speel ik in de Champions League liever niet tegen een ploeg die we ook in de competitie tegenkomen, maar verder heb ik geen duidelijke voorkeur. Het is hoe dan ook fijn dat ik die return als halvefinalist kan bekijken."

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League