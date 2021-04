Mauricio Pochettino heeft geprobeerd de druk bij Paris Saint-Germain weg te nemen nadat zijn ploeg dinsdag ten koste van titelverdediger Bayern München de halve finales van de Champions League bereikte. De Argentijnse coach wil niets weten van een favorietenstatus.

PSG, dat vorig jaar in de finale nog van Bayern verloor, kon zich een 0-1-nederlaag veroorloven nadat vorige week al met 2-3 gewonnen was. In de vorige ronde werd het FC Barcelona van Ronald Koeman al uitgeschakeld door de Parijzenaars.

"Maar ik vind niet dat we nu de grote favoriet voor het winnen van de Champions League zijn. Chelsea en de andere twee clubs die er nog bij komen in de halve finales hebben net zoveel kans als wij", aldus Pochettino.

Zijn ploeg staat in de halve finales tegenover Borussia Dortmund of Manchester City. "Ik heb geen voorkeur voor een tegenstander. Het is mooi dat we Barcelona en Bayern hebben uitgeschakeld en nu zien we wel wie de volgende tegenstander is."

De 49-jarige Pochettino zegt niet verrast te zijn door PSG, de club waar hij sinds januari werkt. "Ik denk niet dat ik nieuwe dingen heb geleerd. We leren elkaar wel nog steeds beter kennen. Vandaag waren we echt een eenheid."

Naast Paris Saint-Germain plaatste ook Chelsea zich dinsdag voor de halve eindstrijd van de Champions League. Woensdag staan met Liverpool-Real Madrid en Borussia Dortmund-Manchester City de laatste twee kwartfinales op het programma.

