Bayern München nam dinsdagavond met opgeheven hoofd afscheid van de Champions League. Een 0-1-uitzege op Paris Saint-Germain was voor de titelverdediger onvoldoende na de 2-3-nederlaag in de heenwedstrijd.

"We hebben het tweeluik vanavond niet verloren, de uitslag in München had beter moeten zijn", zei doelman Manuel Neuer tegen Sky Germany. "Dat is frustrerend, want we misten toen veel kansen."

Vorige week was Bayern dominant, maar dinsdag kreeg PSG veruit de meeste kansen. De Duitsers kwamen maar een paar keer dicht bij de benodigde tweede treffer.

"We liepen op onze laatste benen", zei Neuer. "Het is moeilijk tegen een topploeg als PSG, maar we hebben alles gegeven op het veld."

1 Choupo-Moting kopt Bayern van dichtbij op voorsprong tegen PSG

Flick feliciteert PSG met plek in halve finales

Ook Bayern-trainer Hans-Dieter Flick kon zijn ploeg over twee wedstrijden weinig verwijten, behalve het laten liggen van de vele kansen in München. "Met een goal meer waren we nu wel door geweest", stelde hij nuchter vast.

"Maar je hebt vandaag ook kunnen zien hoe gevaarlijk PSG was in de counter", doelde Flick met name op Kylian Mbappé en Neymar. De Braziliaan raakte de paal en de lat voor de Fransen.

Dat soort grote kansen bleven dinsdag uit voor Bayern, dat de geblesseerde clubtopscorer Robert Lewandowski moest missen. "Normaal gesproken hebben we veel kwaliteit voorin, maar vandaag konden we niet toeslaan."

"Toch wil ik mijn team een groot compliment geven voor hoe we gespeeld hebben, ondanks dat PSG door is", zei Flick. "Als waardig verliezer wil ik ze daar graag me feliciteren."