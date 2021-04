Chelsea heeft zich dinsdag ten koste van FC Porto voor het eerst sinds 2014 geplaatst voor de halve finales van de Champions League. De Engelsen verloren wel de return in de kwartfinales met 0-1 door een fenomenale omhaal van Mehdi Taremi.

Chelsea had de heenwedstrijd vorige week met 0-2 gewonnen en kon zich dus de late 0-1 permitteren in de saaie return. Beide ontmoetingen werden vanwege alle beperkende maatregelen rond de coronacrisis in Sevilla gespeeld.

De omhaal van Taremi in de blessuretijd van de tweede helft was het absolute hoogtepunt en waarschijnlijk kandidaat voor doelpunt van het jaar. De Iraniër schoot de bal op acrobatische wijze in het dak van het doel.

Bij Chelsea moest Hakim Ziyech wederom genoegen nemen met een korte invalbeurt. De afgelopen zomer voor 40 miljoen euro van Ajax overgekomen middenvelder had in de laatste vier officiële wedstrijden geen basisplaats.

Chelsea neemt het in de halve finales op tegen de winnaar van het tweeluik tussen Real Madrid en Liverpool. De Spanjaarden verdedigen woensdag in de return op Anfield de 3-1-zege van in het eerste duel.

Voor de app-gebruikers: tik op de tweet om de fenomenale omhaal van Mehdi Taremi te bekijken.

Goal Taremi doet denken aan Van Basten

Bij Chelsea-FC Porto viel er lange tijd weinig te genieten voor beide doelen. De ploegen creëerden wel wat kansjes, maar schoten in de eerste helft niet eenmaal op doel. Dat gebeurde pas voor de tweede keer in dit Champions League-seizoen.

Chelsea kreeg vlak na rust de eerste grote mogelijkheid en dat had ook meteen raak moeten zijn. Oud-Vitessenaar Mason Mount, die de score opende in de heenwedstrijd, faalde oog in oog met doelman Agustín Marchesín.

FC Porto probeerde met Taremi als extra spits binnen het elftal nog iets te forceren. Dat leek lange tijd niet te lukken, maar diezelfde Taremi zorgde in extremis voor de 0-1 en een moment wat menig voetbalfan zich nog lang zal herinneren.

Taremi trof op aangeven van Nanu doel met een omhaal die deed denken aan het kunststukje van Marco van Basten namens Ajax in 1986 tegen FC Den Bosch. FC Porto had er verder weinig aan, want de benodigde 0-2 zat er niet meer in.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League