Paris Saint-Germain heeft dinsdag ten koste van Bayern München de halve finales van de Champions League bereikt. Een 0-1-zege van de titelverdediger was onvoldoende na de 2-3-nederlaag in München van vorige week.

PSG kreeg voor rust vooral via Neymar de beste kansen, maar Bayern kwam op voorsprong dankzij Eric Maxim Choupo-Moting. Ondanks diverse kansen in de tweede helft werd er niet meer gescoord in het aantrekkelijke duel.

Daardoor plaatste PSG zich voor de laatste vier en nam het revanche voor de Champions League-finale van vorig seizoen. Daarin was Bayern nog met 1-0 te sterk voor de Fransen.

PSG, waar jeugdinternational Mitchel Bakker dinsdag mocht invallen, neemt het in de halve finale op tegen Manchester City of Borussia Dortmund. De Engelsen verdedigen woensdag een 2-1-voorsprong uit de heenwedstrijd. Dinsdag plaatste ook Chelsea zich ondanks een 0-1-nederlaag tegen FC Porto voor de halve finale.

1 Choupo-Moting kopt Bayern van dichtbij op voorsprong tegen PSG

Neymar mist kans op kans in eerste helft

Net als de heenwedstrijd van vorige week speelden beide ploegen in hoog tempo, met handenvol kansen tot gevolg. Maar in tegenstelling tot het duel in München, waren de beste mogelijkheden nu voor PSG.

Neymar kreeg tussen de 27e en 39e minuut liefst vier uitgelezen kansen op de openingstreffer. De Braziliaan zag bij de eerste mogelijkheid Manuel Neuer knap redden en de Duitse doelman was even later opnieuw op zijn post bij een inzet van Neymar in de korte hoek.

Daarna trof de aanvaller tweemaal het aluminium. Eerst raakte hij met een gekruld afstandsschot de lat en even later schoot hij bij een grote kans op de paal. Veertig seconden later was het aan de overkant wel raak.

Bayern-verdediger David Alaba trof bij een open schietkans nog het lichaam van doelman Keylor Navas, maar in de rebound sprong Choupo-Moting hoger dan Presnel Kimpembe: 0-1.

Neymar baalt na een van zijn gemiste kansen. Neymar baalt na een van zijn gemiste kansen. Foto: ANP

Verdediging PSG met invaller Bakker staat goed

Na de 2-3-nederlaag in München had Bayern in de tweede helft nog altijd een tweede treffer nodig, maar het was PSG dat de beste kansen kreeg. Zo kwam Neymar een teenlengte te kort om een voorzet van Ángel di María het laatste zetje te geven.

Met Bakker het laatste half uur als invaller in het veld bij PSG hielden de Fransen de defensie goed gesloten. Mbappé, die voor rust al eens onterecht werd teruggefloten wegens vermeend buitenspel toen hij alleen op het doel af kon, leek de wedstrijd in de 78e minuut te beslissen. Nadat de spits gescoord had, werd er toch gefloten voor buitenspel en de VAR stelde de grensrechter in het gelijk, al was het verschil met de laatste Duitse verdediger slechts minimaal.

Bayern bleef het proberen, maar kwam moeizaam tot kansen. De meeste dreiging ging uit van Müller, die van dichtbij op Navas strandde en even later een inzet geblokt zag worden door Bakker. De counters van PSG waren gevaarlijker. Doelman Neuer moest ver zijn doel uitkomen om een treffer van Neymar te voorkomen.

De Braziliaan zal zijn vele missers snel vergeten zijn, want hij kan zich op gaan maken voor de halve finales die eind april en begin mei gespeeld worden.