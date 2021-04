Manchester City kan woensdag voor het eerst onder Josep Guardiola de halve finales van de Champions League bereiken. De Spaanse trainer daagt zijn spelers uit om "die volgende stap te zetten".

De afgelopen drie jaar was de kwartfinale steeds het eindstation in de Champions League voor Manchester City. Woensdag verdedigen de Engelsen in Duitsland een 2-1-voorsprong uit de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund.

"Nu is het tijd om de volgende stap te zetten. Iedereen wil dat", zei Guardiola dinsdag op zijn persconferentie. "De spelers willen het nog het meest, want vorig jaar waren ze behoorlijk teleurgesteld toen ze in de kwartfinale verloren. Morgen krijgen we de kans om onszelf te bewijzen."

"Het wordt een spannende wedstrijd. Als een speler zich comfortabel voelt, moet hij verantwoordelijkheid voor het team nemen. De spelers die wat nerveuzer zijn in het begin, moeten hun taak uitvoeren en simpel spelen. Misschien kunnen zij na vijf minuten beter in de wedstrijd komen."

In de Premier League gaat City ondanks de 1-2-nederlaag tegen Leeds van zaterdag riant aan kop. De 'Citizens' zijn als enige club in Europa al zeker van deelname aan de Champions League van volgend seizoen.

"We zullen voor het elfde jaar op rij Champions League spelen. Dat heeft geen ander team in de Premier League ons ooit voorgedaan", aldus Guardiola.

Dortmund niet ongerust door doelpuntendroogte Haaland

City is naar Duitsland gereisd zonder de ervaren spits Sergio Agüero. Verdediger Aymeric Laporte behoort na een blessure wel weer tot de selectie.

Dortmund moet het zonder de van een blessure herstellende Engelsman Jadon Sancho stellen. De routiniers Marco Reus en Mats Hummels zijn nog een vraagteken.

Veel zal bij de Duitsers afhangen van Champions League-topscorer Erling Haaland (tien goals). De Noor verkeert niet in de beste periode van zijn seizoen; in de laatste zes duels voor land en club wist hij niet te scoren.

"Ook al scoorde Haaland niet, hij was in de laatste wedstrijden nog steeds een sleutelspeler voor ons", zei Dortmund-trainer Edin Terzic. "Hij brengt de tegenstander altijd in de problemen en daar kunnen anderen ook van profiteren."

Borussia Dortmund-Manchester City begint woensdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Spaanse arbiter Carlos del Cerro.

