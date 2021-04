Trainer Thomas Tuchel heeft Chelsea op scherp gezet voor de return tegen FC Porto van dinsdag in de kwartfinales van de Champions League. De Duitser hoopt niet dat zijn ploeg zich door de 0-2-overwinning uit de eerste ontmoeting al rijk rekent.

"Het belangrijkste voor de return is dat we vergeten dat we een goede uitgangspositie hebben. De overwinning van vorige week ligt in het verleden en in topsport is het verleden totaal niet relevant", zei Tuchel maandag op zijn persconferentie.

"Voor Porto is het misschien wel makkelijker dan voor ons, omdat ze weten dat ze hoe dan ook twee keer moeten scoren. We moeten ons hoofd niet verliezen en de best mogelijke wedstrijd spelen die denkbaar is. Mijn ploeg is heel lastig om tegen te spelen en hoeft nergens bang voor te zijn."

Chelsea tankte zaterdag al vertrouwen voor de return tegen FC Porto door de uitwedstrijd tegen Crystal Palace met 1-4 te winnen. Vier dagen na de tweede ontmoeting met de Portugezen wacht 'The Blues' de belangrijke krachtmeting met Manchester City in de halve finales van de FA Cup.

"Als we het seizoen met een prijs willen eindigen, moeten we de komende twee wedstrijden winnen. Anders wordt het lastig", benadrukte Tuchel. "We kunnen ons niet verstoppen. Chelsea heeft een cultuur om veel wedstrijden te winnen en prijzen te pakken. Dat is precies wat ik hier wil doen."

De wedstrijd tussen Chelsea en FC Porto begint dinsdag om 21.00 uur en wordt vanwege de reisrestricties wederom in Sevilla gespeeld. Het is nog onzeker of N'Golo Kanté fit genoeg is voor een basisplek; de middenvelder is op de weg terug van een blessure aan zijn hamstring.

232 Samenvatting FC Porto-Chelsea (0-2)

