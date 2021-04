Bayern München begint dinsdagavond vol vertrouwen aan de zware taak om de 2-3-thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinales van de Champions League goed te maken. Het grootste probleem wordt om Kylian Mbappé van scoren af te houden.

Hansi Flick haalde maandag eens diep adem op de vooruitblikkende persconferentie op de Champions League-kraker. "Op een dag zal Kylian Mbappé Wereldvoetballer van het Jaar zijn. Daar ben ik absoluut van overtuigd", zei de coach van Bayern München.

"Hij heeft alles. Snelheid, techniek, en wat voor een Wereldvoetballer natuurlijk belangrijk is: hij maakt heel veel goals. Wat hij in de één-tegen-éénduels kan, is echt buitengewoon. Aan de bal is hij waanzinnig goed."

Dat bleek vorige week woensdag al, toen Mbappé PSG met twee treffers aan een 2-3-zege hielp in München. De 22-jarige aanvaller maakte dit seizoen al acht treffers in de Champions League en is met 21 doelpunten topscorer in de Ligue 1.

Met Robert Lewandowski (vijf CL-treffers en 35 doelpunten in de Bundesliga) heeft Bayern de huidige Wereldvoetballer van het Jaar in de gelederen. De Pool hervatte maandag de looptraining, maar zal nog zeker een week moeten revalideren van zijn knieblessure voordat hij zijn rentree kan maken.

256 Samenvatting Bayern München-Paris Saint-Germain (2-3)

Flick wil dieptepasses op Mbappé voorkomen

De tactische bespreking van Flick voor de wedstrijd stond maandag voor een groot deel in het teken van hoe Mbappé en de andere PSG-spits Neymar uitgeschakeld moeten worden. De trainer kiest daarbij niet voor dubbele mandekking.

"We hebben al twee keer tegen PSG gespeeld, en bij elke tactische bespreking ging het over Mbappé", doelde Flick ook op de CL-finale van vorig jaar, waarin Bayern met 1-0 te sterk was voor de Fransen.

"Ik wil dat we constant druk op de bal houden, zodat de pass op Mbappé niet gegeven kan worden. Als hij vanuit het middenveld gelanceerd wordt, is hij op zijn gevaarlijkst."

Bayern-trainer Hansi Flick maakte een opgewekte indruk in de aanloop naar de confrontatie met Paris Saint-Germain. Bayern-trainer Hansi Flick maakte een opgewekte indruk in de aanloop naar de confrontatie met Paris Saint-Germain. Foto: EPA

'Met onze speelwijze is Mbappé op zijn best'

Bayern-speler Thomas Müller stelde op de persconferentie dat spelers als Mbappé en Neymar niet negentig minuten lang uit te schakelen zijn. "Mbappé is altijd gevaarlijk. En met onze speelwijze geven we veel ruimte weg, dan is hij op zijn best", zei de Duitser.

"Het gaat erom dat Mbappé niet diep gestuurd kan worden. We moeten de pass eruit proberen te halen. Dat wordt een hele belangrijke opgave voor ons. Mbappé en Neymar verdedigen nooit mee. Ze wachten alleen op de counters om dan toe te slaan."

Ondanks de lastige uitgangspositie hebben Flick en Müller er vertrouwen in dat Bayern de halve finale haalt. "In de eerste wedstrijd kregen we veel kansen. Als we nu klinischer zijn in de afronding en alles geven, kunnen we het PSG heel moeilijk maken", zei Flick.

De return tussen Paris Saint-Germain en Bayern begint dinsdag om 21.00 uur. Scheidsrechter in het Parc des Princes is de Italiaan Daniele Orsato.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League