Paris Saint-Germain begint dinsdag met een 3-2-voorsprong aan de return tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League, maar de Franse kampioen ziet zichzelf nog steeds als de underdog tegen de titelverdediger.

"Het zou heel bijzonder zijn om Bayern uit te schakelen, want ze zijn momenteel de beste ploeg van Europa", zei PSG-verdediger Presnel Kimpembe maandag op een persconferentie in Parijs. "Al zijn wij als team natuurlijk klaar voor deze wedstrijd."

Trainer Mauricio Pochettino ging nog een stapje verder. "Bayern is de beste ploeg ter wereld. Zij blijven de favoriet", aldus de Argentijn. "Ik heb ontzettend veel respect voor Bayern. Tegelijkertijd geloof ik ook in onze kwaliteiten."

PSG won vorige week in een spectaculaire wedstrijd in München met 2-3 van de Duitse kampioen door goals van Kylian Mbappé (2) en Marquinhos. Bayern kwam tot liefst 31 schoten (waarvan 12 tussen de palen belandden), terwijl de bezoekers uit Frankrijk slechts 6 doelpogingen noteerden (waarvan 4 tussen de palen).

"Bayern zal het ons natuurlijk weer heel moeilijk gaan maken", aldus Pochettino. "Het is voor ons de uitdaging om morgen de bal vast te houden en op die manier de tegenstander pijn te doen."

PSG is dit seizoen in uitwedstrijden meestal beter dan in thuisduels. Zo won de ploeg in de achtste finales uit met 1-4 van FC Barcelona en werd het 1-1 in Parijs. "Aan het einde van het seizoen moeten we maar eens kijken waarom we uit beter presteren dan thuis", zei Pochettino. "Maar laten we hopen dat we de zaken morgen al kunnen veranderen."

256 Samenvatting Bayern München-Paris Saint-Germain (2-3)

Marquinhos, Verratti en Florenzi onzeker

Het is nog niet zeker of PSG dinsdag over Marquinhos kan beschikken. De Braziliaanse aanvoerder viel vorige week in Duitsland na een half uur geblesseerd uit. Pochettino neemt dinsdag een besluit over Marquinhos, die naar alle waarschijnlijkheid sowieso niet in de basis begint.

Op de wedstrijddag wordt ook pas duidelijk of Marco Verratti en Alessandro Florenzi, die zijn teruggekeerd na coronabesmettingen, mee kunnen doen. Mauro Icardi is er sowieso niet bij.

Paris Saint-Germain tegen Bayern München begint dinsdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato.

