Björn Kuipers is maandag door de UEFA aangesteld om de kraker tussen Liverpool en Real Madrid in de kwartfinales van de Champions League te leiden. Het wordt voor de scheidsrechter uit Oldenzaal al de achtste wedstrijd van het seizoen in het belangrijkste Europese clubtoernooi.

De 48-jarige Kuipers wordt in Liverpool bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel is de VAR, met Dennis Higler aan zijn zijde.

Kuipers floot nog nooit zoveel Champions League-wedstrijden als in dit seizoen. In de voorgaande seizoenen had hij meestal vier, vijf of zes keer de leiding over een duel in het miljoenenbal.

Eerder dit seizoen floot Kuipers al eens een wedstrijd van Real Madrid. Op 9 december was hij de scheidsrechter toen de Spaanse topclub zich dankzij een 2-0-zege op Borussia Mönchengladbach voor de knock-outfase van de Champions League plaatste.

Real verdedigt in Liverpool een 3-1-zege uit de heenwedstrijd. De wedstrijd op Anfield begint woensdag om 21.00 uur. Paris Saint-Germain-Bayern München, Chelsea-FC Porto en Borussia Dortmund-Manchester City zijn de andere returns in de kwartfinales.

