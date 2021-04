De KNVB heeft Björn Kuipers maandag aangesteld voor de bekerfinale van komende zondag tussen Ajax en Vitesse. Het is de vierde keer dat de scheidsrechter uit Oldenzaal de eindstrijd in de TOTO KNVB Beker leidt.

De 48-jarige Kuipers wordt in De Kuip, waar geen publiek welkom is, bijgestaan door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Pol van Boekel is de VAR.

Kuipers, die dit seizoen nog geen enkel bekerduel floot, had eerder de leiding bij de finales PSV-AZ (1-2, in het seizoen 2012/2013), Feyenoord-FC Utrecht (2-1, seizoen 2015/2016) en AZ-Feyenoord (0-3, seizoen 2017/2018).

De finale tussen Ajax en Vitesse, de nummers één en vier van de Eredivisie, begint zondag om 18.00 uur. De Amsterdammers kunnen de prijs voor de twintigste keer pakken, terwijl de club uit Arnhem de 'dennenappel' vier jaar geleden voor het eerst veroverde.

Kuipers leidt ook Liverpool-Real Madrid

In de aanloop naar de bekerfinale reist Kuipers eerst af naar Engeland. Iets eerder op maandag kreeg hij van de UEFA namelijk de Champions League-kwartfinale tussen Liverpool en Real Madrid toegewezen. Ook op Anfield wordt Kuipers bijgestaan door assistenten Van Roekel en Zeinstra en vervult Van Boekel de rol van VAR.

Het is voor Kuipers al zijn achtste Champions League-wedstrijd van het seizoen. Dat aantal haalde hij nog niet eerder. In de voorgaande seizoenen had hij hooguit zes keer de leiding over een duel in het miljoenenbal.

Real verdedigt in Liverpool een 3-1-zege uit de heenwedstrijd. Het duel begint woensdag om 21.00 uur. Paris Saint-Germain-Bayern München, Chelsea-FC Porto en Borussia Dortmund-Manchester City zijn de andere returns in de kwartfinales.

293 Samenvatting Real Madrid-Liverpool (3-1)

