Chelsea zette woensdagavond mede dankzij Mason Mount een grote stap naar de halve finales van de Champions League door FC Porto met 0-2 te verslaan. Trainer Thomas Tuchel is onder de indruk van de manier waarop de oud-speler van Vitesse zich laat zien bij de Londenaren.

De 22-jarige Mount maakte na ruim een half uur de 0-1 en is nu de jongste doelpuntenmaker ooit van Chelsea in de knock-outfase van de Champions League. De aanvallende middenvelder draaide fraai weg van zijn tegenstander en verschalkte doelman Agustín Marchesín met een laag schot in de verre hoek.

"De manier waarop Mason scoorde, was erg klinisch en fraai", zei Tuchel na de wedstrijd, die vanwege reisrestricties tussen Engeland en Portugal in het Spaanse Sevilla werd gespeeld. "Hij heeft de kwaliteiten om zo te scoren. Maar dat hij dit ook in de kwartfinales laat zien, is een grote stap voor hem."

Mount, die oud-Ajacied Hakim Ziyech op de bank hield, scoorde vijf keer sinds Tuchel eind januari het stokje overnam van de ontslagen Frank Lampard. Geen enkele andere Chelsea-speler was de laatste maanden productiever dan de Engelsman, die in het seizoen 2017/2018 nog op huurbasis voor Vitesse speelde.

"In ons elftal is Mason een sleutelspeler en ik ben erg blij dat hij op deze jonge leeftijd al zo belangrijk voor ons kan zijn", aldus Tuchel. "Zijn doelpunt kwam op het juiste moment, want in die fase kregen we veel kansen tegen en ons spel was statisch."

Ben Chilwell maakte er in de 85e minuut ook nog 0-2 van in Sevilla, waardoor Chelsea met één been in de halve finales van de Champions League staat. De return wordt komende dinsdag wederom in Spanje afgewerkt.