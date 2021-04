Bayern München raakt niet in paniek van de dure nederlaag van woensdagavond in de kwartfinales van de Champions League tegen Paris Saint-Germain (2-3). 'Der Rekordmeister' verloor voor het eerst sinds november 2019 in eigen stadion en staat op de rand van uitschakeling in het miljoenenbal, maar trainer Hansi Flick ziet nog perspectief.

"Natuurlijk hebben we veel te weinig gescoord als je ziet hoeveel kansen we kregen, maar de manier waarop we speelden was indrukwekkend. Ook wat betreft de mentaliteit kan ik alleen maar lovende woorden spreken over mijn team", zei een strijdbare Flick na het duel in de Allianz Arena.

Bayern wist liefst 31 schoten te lossen in München, maar slechts 2 daarvan resulteerden in een treffer via Eric Maxim Choupo-Moting (1-2) en Thomas Müller (2-2). Uitblinker Kylian Mbappé, die na drie minuten al voor de 0-1 zorgde, bezorgde Paris Saint-Germain in de 68e minuut de overwinning.

De laatste ploeg die in de reguliere speeltijd van een Champions League-wedstrijd meer dan dertig schoten noteerde en tóch verloor, was Galatasaray op 9 december 2014 in de thuiswedstrijd tegen Arsenal (1-4).

"We waren misschien niet erg efficiënt en we hebben onnodige fouten gemaakt die veel pijn doen. Maar ik heb mijn spelers direct na de wedstrijd gezegd dat we dit in de return nog om kunnen draaien. Deze nederlaag verandert niks aan onze ambities", aldus Flick.

256 Samenvatting Bayern München-Paris Saint-Germain (2-3)

Müller: 'Het had ook 5-3 of 6-3 kunnen worden'

Bayern staat niet alleen op de rand van uitschakeling, maar zag ook een fraaie reeks ten einde komen tegen PSG: na negentien ongeslagen wedstrijden verloren de Duitsers weer eens een Champions League-duel. De laatste keer was op 13 maart 2019 in de thuiswedstrijd tegen Liverpool (1-3) in de achtste finales.

Het was bovendien pas de tweede keer dat Bayern een thuiswedstrijd onder leiding van Flick verloor. De laatste keer was op 30 november 2019 tegen het Bayer Leverkusen van toenmalig trainer Peter Bosz en dat was tevens de laatste keer dat Bayern in eigen stadion een nederlaag leed, na 32 ongeslagen duels op rij.

"Maar als de wedstrijd in 5-3 of 6-3 was geëindigd, had je niemand horen klagen", baalde doelpuntenmaker Müller. "We hebben onszelf in de voet geschoten. Als we ons gebruikelijke killersinstinct hadden laten zien, zag alles er nu heel anders uit. We zijn er nog steeds van overtuigd dat we door kunnen gaan."

De return tussen Bayern München en Paris Saint-Germain staat komende dinsdag op het programma in Parijs. De twee topclubs stonden vorig seizoen nog samen in de finale van de Champions League en toen zegevierde Bayern met 1-0 door een treffer van Kingsley Coman.

