De handtekening die een Roemeense grensrechter dinsdagavond van Erling Haaland kreeg, is bedoeld voor een goed doel. Er was na het Champions League-duel tussen Manchester City en Borussia Dortmund (2-1) verbazing nadat de spits van Dortmund in de spelerstunnel om zijn handtekening werd gevraagd.

De handtekening wordt geveild en de opbrengst komt ten goede aan een stichting voor autistische kinderen en volwassenen in de regio Bihor, zo schrijft het Roemeense medium Gazeta Sporturilor woensdag. Grensrechter Octavian Sovre, die al zeventien jaar op internationaal niveau actief is, zou regelmatig attributen van bekende voetballers aanbieden aan de stichting.

Sovre liep dinsdag in Manchester achter Haaland aan en vroeg de topspits van Dortmund om een gele en een rode kaart te signeren. De kaarten zullen worden geveild op een jaarlijks evenement van de stichting.

In veel internationale media werd er met verbazing gereageerd op de actie van Sovre, die ongepast werd genoemd. De grensrechter zou ook Manchester City-coach Josep Guardiola benaderd hebben voor een handtekening, maar de Spanjaard heeft die volgens het Roemeense medium niet gegeven.

Voor de gebruikers van app: tik op de tweet voor een video van de grensrechter die Haaland om een handtekening vraagt.

'Grensrechter doneert al jaren shirts en handtekeningen van spelers'

Simona Zlibut, voorzitter van de stichting, bevestigt dat de grensrechter regelmatig souvenirs van voetbalwedstrijden beschikbaar stelt. "Die handtekening is voor een nobel doel", zegt ze tegen Gazeta Sporturilor.

"Niet veel mensen wisten dit, maar Octavian is al jaren rechtstreeks betrokken bij de stichting. Ik ken hem al sinds de kleuterschool. Hij geeft regelmatig shirts, foto's en handtekeningen die we kunnen veilen."