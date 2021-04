Chelsea heeft woensdag een grote stap gezet naar de halve finales van de Champions League. Zonder Hakim Ziyech, die de hele wedstrijd op de bank bleef, waren de Londenaren tijdens het heenduel in de kwartfinales met 0-2 te sterk voor FC Porto.

Hoogtepunten waren schaars bij de wedstrijd die vanwege de coronapandemie in Sevilla werd gespeeld. Halverwege was het 0-1 dankzij oud-Vitessenaar Mason Mount, die een gaatje in de Porto-verdediging zag en met een schuiver in de verre hoek de eerste kans van Chelsea benutte.

De treffer van Mount was op meerdere vlakken bijzonder. Het was zijn eerste Champions League-goal in vijftien wedstrijden namens Chelsea en hij mag zich met zijn leeftijd van 22 jaar en 87 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit noemen namens de Londense club in de knock-outfase van het miljoenenbal.

In de tweede helft bleef het Chelsea van manager Thomas Tuchel de bovenliggende partij, al was Porto via Moussa Marega en Luis Díaz gevaarlijk. Aan de andere kant waren Kai Havertz (misser in kansrijke positie) en Christian Pulisic (knal tegen de lat) dicht bij een treffer voordat Ben Chilwell voor de 0-2 zorgde: hij strafte gepruts in de defensie van FC Porto af.

Dankzij de comfortabele zege ligt Chelsea op koers om voor het eerst sinds 2014 de halve finales van de Champions League te halen. Destijds werd de weg naar de eindstrijd versperd door Atlético Madrid.

Bayern München-Paris Saint-Germain, het andere kwartfinaleduel van woensdag, eindigde in 2-3. Dinsdag werden Real Madrid-Liverpool (3-1) en Manchester City-Borussia Dortmund (2-1) al gespeeld. De returns zijn volgende week.

Een van de kansen van FC Porto was niet aan Moussa Marega besteed. Foto: ANP

