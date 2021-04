Een van de Roemeense assistent-scheidsrechters heeft dinsdagavond na de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en Borussia Dortmund (2-1) de nodige commotie verwekt door sterspeler Erling Haaland in de catacomben om een handtekening te vragen.

Op beelden is te zien dat de assistent-scheidsrechter samen met Dortmund-spits Haaland de spelerstunnel van het Etihad Stadium in loopt en hem vervolgens om zijn handtekening vraagt. De Noor stond daar niet onwelwillend tegenover en zette zijn krabbel op de gele en rode kaart die de Roemeen op zak had.

Manchester City-manager Josep Guardiola werd op zijn persconferentie geconfronteerd met het voorval, maar wilde er niet te zwaar aan tillen. "Ik hoorde het net, misschien is hij een fan van Haaland. Waarom zou dat niet kunnen? De arbitrage was geweldig, dus in de wedstrijd heb ik er niks van gemerkt."

De twintigjarige Haaland kwam dinsdag niet tot scoren tegen City, maar is met tien doelpunten nog altijd topscorer in de Champions League. De spits geldt als een van de grootste talenten van dit moment en wordt veelvuldig in verband gebracht met clubs als FC Barcelona en Real Madrid. Hij scoorde dit seizoen al 33 keer in 33 duels.

Voor de appgebruikers: klik op de tweet om te zien hoe de assistent-scheidsrechter een handtekening vraagt aan Erling Haaland.

Arbitrage tijdens wedstrijd ook niet onbesproken

De arbitrage bleef tijdens de wedstrijd ook niet onbesproken. Scheidsrechter Ovidiu Hategan wees in de eerste helft onterecht naar de stip na een vermeende overtreding van Emre Can - de VAR greep in, waarna Hategan op zijn beslissing terugkwam - en in de 37e minuut ontnam hij Dortmund een treffer.

Jude Bellingham maakte in de ogen van de scheidsrechter een overtreding toen hij de bal voor de voeten van doelman Ederson weg tikte. Hategan floot al voordat het Engelse talent de bal in het lege doel werkte, waardoor de VAR niet meer naar de situatie mocht kijken.

Manchester City won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1 door een late treffer van Phil Foden. De return in het Signal Iduna Park staat volgende week op het programma.

294 Samenvatting Manchester City-Borussia Dortmund (2-1)

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League