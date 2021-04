Borussia Dortmund heeft ondanks de 2-1-nederlaag tegen Manchester City nog alle zicht op een plek in de halve finales van de Champions League, maar de teleurstelling is groot bij de Duitsers. De frustratie is met name gericht op scheidsrechter Ovidiu Hategan, die Dortmund voor rust een doelpunt ontnam.

Manchester City-doelman Ederson kwam in de 37e minuut ver uit zijn doel om een bal weg te werken en nam daarbij te veel tijd. De aanstormende Jude Bellingham tikte de bal voor zijn voeten weg en liep op het lege doel af, maar scheidsrechter Hategan floot voor een overtreding voordat de bal in het doel rolde.

In de herhaling was duidelijk te zien dat Bellingham niets fout deed. Maar doordat de scheidsrechter al floot voordat er daadwerkelijk gescoord was, kon de VAR niet ingrijpen. Bellingham moest zijn 'overtreding' zelfs bekopen met een gele kaart.

"Ik heb die bal op een eerlijke manier afgepakt", baalde de zeventienjarige middenvelder na de wedstrijd. "Tegenwoordig zijn er zoveel camera's. Dan is het een beetje frustrerend dat de scheidsrechter niet wacht tot de bal het net raakt en daarna eventueel nog naar de beelden gaat kijken."

294 Samenvatting Manchester City-Borussia Dortmund (2-1)

Trainer Terzic spaart scheidsrechter ondanks onbegrip

Sterspeler Jadon Sancho, die geblesseerd thuiszat, uitte zijn frustraties op Twitter en schreef dat de scheidsrechter "nagekeken moet worden". Hategan ging eerder in de eerste helft namelijk ook al in de fout door City een penalty toe te kennen na een vermeende overtreding van Emre Can. Daar greep de VAR wel in.

Net als zijn spelers kan Dortmund-trainer Edin Terzic geen begrip opbrengen voor het afgekeurde doelpunt van Bellingham, maar de Kroaat weigerde om de scheidsrechter helemaal af te vallen.

"Ik weet hoe moeilijk het is voor een scheidsrechter", zei Terzic bij het Duitse Sky. "Natuurlijk had ik ook graag gezien dat hij Jude had laten scoren en daarna was gaan kijken of het wel een correcte beslissing was. Dit is buitengewoon vervelend. Helaas hoort dit bij voetbal, niet alleen wij maken soms fouten."

De 1-1 kwam er later in de wedstrijd alsnog via Marco Reus in de 84e minuut, maar Phil Foden bezorgde City vlak voor tijd de zege. Door het uitdoelpunt is Dortmund nog niet kansloos voor de return van volgende week woensdag.

"Pep (City-coach, red.) sprak vlak na de wedstrijd mooie woorden over ons, maar het is nog niet klaar. Voor mijn gevoel is het pas rust en kan het nog alle kanten op", aldus Terzic. "We gaan er volgende week echt alles aan doen om de volgende ronde te bereiken, maar nu zijn we nog even teleurgesteld."

Bekijk het programma en de uitslagen in de Champions League