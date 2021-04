Manchester City heeft dinsdag ternauwernood met 2-1 gewonnen van Borussia Dortmund in de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League. De hoofdrol was echter voor de arbitrage, die enkele dubieuze beslissingen nam.

City kwam al vrij snel op voorsprong door een doelpunt van Kevin De Bruyne, maar leek een flinke domper te moeten incasseren doordat Dortmund in de slotfase de gelijkmaker forceerde dankzij een treffer van Marco Reus.

In de blessuretijd maakte City er alsnog 2-1 van door een goal van Phil Foden. De Engelsen verschaften zichzelf daardoor een redelijk goede uitgangspositie voor de return van volgende week woensdag in Duitsland.

Na afloop ging het echter vooral over scheidsrechter Ovidiu Hategan. De Roemeen trok na de 1-0 op advies van de VAR een strafschop voor City in en keurde daarna een goal van Dortmund om onduidelijke redenen af.

Over dat laatste was onder anderen Jadon Sancho zeer verbolgen. De aanvaller van Dortmund, die geblesseerd thuiszat, stuurde een boze tweet over Hategan de wereld in. "Deze scheidsrechter moet nagekeken worden", schreef hij.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het afgekeurde doelpunt van Jude Bellingham te bekijken.

Bellingham snoept Ederson de bal af

City nam in de twintigste minuut de leiding tegen Dortmund. De Bruyne was het eindstation van een razendsnelle en schitterende counter, die werd ingeleid door knullig balverlies van Dortmund-middenvelder Emre Can.

Een kleine tien minuten later leek City al de score te kunnen verdubbelen. Hategan wees naar de strafschopstip omdat hij dacht dat Can met hoog geheven voet Rodri in het gezicht had geraakt, maar hij werd terecht teruggefloten door de VAR.

Dortmund dacht in de 37e minuut de stand gelijk te trekken, maar dat feest ging niet door. Jude Bellingham snoepte doelman Ederson de bal net buiten het strafschopgebied op ogenschijnlijk reglementaire wijze af, maar Hategan zag het anders.

In de rommelige en aanvankelijk saaie tweede helft verzuimde City verder uit te lopen. Foden stuitte tot twee keer toe op de uitblinkende keeper Marwin Hitz en De Bruyne schoot rakelings naast.

Dortmund profiteerde in de 84e minuut met de 1-1 van Reus op aangeven van Erling Haaland optimaal van die missers, maar Foden maakte zijn fouten in extremis alsnog goed na prima voorbereidend werk van De Bruyne en Ilkay Gündogan.