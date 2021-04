Real Madrid heeft dinsdag een flinke stap gezet naar de halve finales van de Champions League. De dertienvoudig winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi won het heenduel in de kwartfinales met 3-1 van een zwak Liverpool, waar Georginio Wijnaldum aanvoerder was.

Halverwege was het al 2-0 door doelpunten van Vinícius Júnior (mooie afronding na een fraaie pass van Toni Kroos) en Marco Asensio, die profiteerde van geschutter van Trent Alexander-Arnold. De Liverpool-verdediger kopte de bal te kort terug.

Real kwam in de eerste helft tot negen doelpogingen - onder anderen Vinícius en Asensio waren dicht bij meer doelpunten - tegenover geen enkel schot van het onmachtige Liverpool, dat net zoveel goals incasseerde als in de vorige acht Champions League-duels bij elkaar.

In de tweede helft beten de bezoekers iets meer van zich af en dat leidde tot de aansluitingstreffer van Mohamed Salah, die de bal met wat geluk meekreeg en via de onderkant van de lat binnen werkte.

Het opgeleefde Liverpool ging op jacht naar meer, maar was niet bij machte om het Real écht moeilijk te maken. Het laatste woord was aan de thuisploeg: Vinícius maakte zijn tweede, waarbij keeper Alisson er niet goed uitzag.

1 Asensio verdubbelt voorsprong Real na fout van Alexander-Arnold

Real kan nog twee prijzen pakken

Het Real van trainer Zinédine Zidane heeft dit seizoen nog altijd zicht op twee prijzen. De Madrilenen zijn in eigen land met Atlético Madrid en FC Barcelona in een spannende strijd om het landskampioenschap verwikkeld.

Voor Liverpool past de nederlaag in Spanje in een teleurstellend seizoen. De Champions League-winnaar van 2019 en landskampioen van vorig jaar staat in de Premier League slechts op de zevende plaats.

Manchester City-Borussia Dortmund, het andere kwartfinaleduel van dinsdag, eindigde in 2-1. Woensdag staan Bayern München-Paris Saint-Germain en FC Porto-Chelsea op het programma. De returns zijn volgende week.

1 Vinícius maakt voor Real tweede van de avond tegen Liverpool

