Liverpool is dinsdagavond niet uit op revanche tegen Real Madrid. Drie jaar nadat de Engelsen in Kiev de Champions League-finale verloren van de Spanjaarden (3-1), treffen de twee ploegen elkaar in de kwartfinales.

"Mijn motivatie is op het hoogst mogelijke niveau, omdat het een topwedstrijd is. Maar dat heeft verder niets met de finale van 2018 te maken", zei Klopp maandag op de persconferentie voor de heenwedstrijd in Madrid.

"Natuurlijk kan ik me die finale nog goed herinneren. Dit wordt de eerste keer dat we weer tegen elkaar spelen, maar ik geloof niet zo in revanche nemen", zei de Duitse trainer.

In de finale in Kiev moest Liverpools sterspeler Mohamed Salah al vroeg geblesseerd van het veld na een overtreding van Real Madrid-verdediger Sergio Ramos. Enkele weken na de finale zei Klopp in een interview dat hij Ramos niet op zijn verjaardag zou uitnodigen.

"Hij is een geweldige speler, maar het beviel me niet wat hij die avond deed", zei Klopp maandag. "Het was een wat vreemde avond voor ons, maar het is alweer lang geleden. Dat gevoel van toen, de boosheid of hoe je het ook wil noemen, voel ik nu niet meer, en dat wil ik ook niet proberen op te wekken."

Een jaar na de verloren finale tegen Real slaagde Liverpool er wel in om de Champions League te winnen, door Tottenham Hotspur in de finale te verslaan.

Mohamed Salah zit met een pijnlijke schouder op de grond na een overtreding van Sergio Ramos. Mohamed Salah zit met een pijnlijke schouder op de grond na een overtreding van Sergio Ramos. Foto: Pro Shots

Ramos ontbreekt door blessure

Ramos zal door een kuitblessure ditmaal niet van de partij zijn bij de dubbele confrontatie met Liverpool. Aanvaller Eden Hazard keerde vrijdag eerder dan verwacht terug op de training van Real na een spierblessure, maar trainer Zinédine Zidane zal voor het heenduel geen risico nemen met de blessuregevoelige Belg.

Beide clubs zijn niet aan een geweldig seizoen bezig. Real staat derde in Spanje en Liverpool is de nummer zeven in Engeland. "Ik hoor van iedereen dat Real favoriet is", zei Klopp. "Daar heb ik geen probleem mee, want zij zijn wel gewend aan die rol en voor ons is het prima om de uitdagers te zijn."

Liverpool moet het zonder de langdurig geblesseerde Virgil van Dijk, Jordan Henderson, Joe Gomez en Joel Matip doen, maar verder zijn alle spelers fit.

Real Madrid-Liverpool begint om 21.00 uur in Estadio Alfredo di Stefano en staat onder leiding van de Duitse toparbiter Felix Brych.

Bekijk het programma in de Champions League