Bayern München en Paris Saint-Germain, de finalisten van vorig seizoen, spelen in de kwartfinale van de Champions League tegen elkaar. Dat heeft de loting op het UEFA-hoofdkantoor in het Zwitserse Nyon vrijdag uitgewezen.

Uitslag loting kwartfinales Champions League Manchester City-Borussia Dortmund

FC Porto-Chelsea

Bayern München-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Liverpool

Bayern won de finale in Lissabon eind augustus met 1-0, dankzij een treffer van Kingsley Coman. Het was de zesde eindzege voor de Duitse topclub in de Champions League/Europa Cup I, terwijl de ploeg uit Parijs nog altijd op zijn eerste zege wacht.

Een ander fraai affiche is de herhaling van de finale van 2018 tussen recordwinnaar Real Madrid (dertien eindzeges) tegen Liverpool (zes eindzeges). In 2018 trokken de Spanjaarden in Kiev met 3-1 aan het langste eind. Liverpool won de Champions League een jaar later alsnog door Tottenham Hotspur in de finale met 2-0 te kloppen.

Er werd meteen doorgeloot voor de halve finales. De winnaar van Real Madrid-Liverpool speelt daarin tegen FC Porto of Chelsea. Bayern of PSG treft in de andere halve finale Manchester City of Borussia Dortmund, die in de kwartfinale tegenover elkaar staan.

Bayern versloeg PSG in de finale van vorig seizoen door deze kopbal van Kingsley Coman. Bayern versloeg PSG in de finale van vorig seizoen door deze kopbal van Kingsley Coman. Foto: Pro Shots

Finale op 29 mei in Istanboel

De heenduels in de kwartfinales van de Champions League worden op 6 en 7 april gespeeld en de returns zijn een week later. De halve finales staan op 27 en 28 april en 4 en 5 mei op het programma en de finale is op 29 mei in Istanboel.

Om 13.00 uur wordt er ook geloot voor de kwartfinales van de Europa League, waarbij Ajax in de koker gaat.