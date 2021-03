Diego Simeone neemt het Luis Suárez niet kwalijk dat hij woensdagavond boos was over zijn vroege wissel in het verloren Champions League-duel met Chelsea (2-0). De Uruguayaan nam na een uur spelen zichtbaar ontevreden plaats op de tribune.

"Het is normaal dat Suárez boos was over zijn wissel. Alle spelers willen op het veld blijven staan. Maar we wilden op een andere manier aanvallen en daarom was het nodig om enkele wijzigingen aan te brengen", verklaarde Simeone op zijn persconferentie.

De wissel van Suárez was opvallend te noemen. De 34-jarige aanvaller is met achttien treffers de topscorer van Atlético dit seizoen en de Madrilenen hadden tegen Chelsea na de 1-0 van Hakim Ziyech juist nog twee doelpunten nodig om de kwartfinales te kunnen bereiken.

Aan de andere kant was ook duidelijk dat Suárez niet goed in de wedstrijd zat. Dat was niet voor het eerst op vreemde bodem, want hij wist in zijn laatste 25 Europese uitwedstrijden geen doelpunt te maken. De oud-Ajacied werd in de 59e minuut vervangen voor Ángel Correa.

'Dit was een zwaar Champions League-seizoen voor ons'

Ook zonder Suárez slaagde Atlético er overigens niet meer in te scoren. Chelsea kwam in de slotfase zelfs met een man meer te staan na een directe rode kaart voor Stefan Savic en in blessuretijd maakte Emerson Palmieri aan alle spanning een einde.

"Chelsea was beter dan wij en dan valt er niet veel te zeggen", zei Simeone. "Dit Champions League-seizoen was zwaar voor ons en dat moeten we accepteren. Deze campagne zie ik als een leerproces. We moeten en zullen ons verbeteren."

Atlético, dat vorig seizoen in de kwartfinales werd uitgeschakeld, heeft in eigen land nog een goede kans op een prijs. De ploeg van Simeone is koploper in La Liga met een voorsprong van vier punten op naaste belager FC Barcelona en zes op Real Madrid. Atlético speelt zondag een thuisduel met Deportivo Alavés.

