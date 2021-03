Hakim Ziyech is opgelucht dat hij woensdagavond in het Champions League-duel met Atlético Madrid (2-0-zege) na lange tijd weer een hoofdrol had bij Chelsea. De oud-Ajacied maakte de openingstreffer bij de return in de achtste finales.

"Het was een heel belangrijke goal en daar heb ik lang op moeten wachten", zei Ziyech na de wedstrijd tegen BT Sport. "En dan was het ook nog mijn eerste treffer op Stamford Bridge."

De 27-jarige aanvaller, die afgelopen zomer voor 40 miljoen euro overkwam van Ajax, kent mede door blessureleed een wisselvallig debuutseizoen bij Chelsea. Tot woensdag stond hij op twee goals in 24 wedstrijden, allebei gemaakt in uitwedstrijden eind oktober.

In de return tegen Atlético kreeg Ziyech zijn zeventiende basisplaats van deze jaargang en hij beloonde zijn trainer Thomas Tuchel in de 34e minuut met de 1-0. Timo Werner gaf bij een snelle counter een goede lage voorzet en Ziyech schoot raak met zijn mindere rechterbeen.

"Het is altijd lekker om de eerste goal te maken", aldus de Marokkaanse international. "De pass van Timo was uitstekend en ik werkte goed af."

1 Ziyech opent de score tegen Atlético

'We controleerden het duel'

Chelsea, dat drie weken geleden al met 0-1 te sterk was voor Atlético, won het duel uiteindelijk met 2-0 door een goal van invaller Emerson Palmieri diep in blessuretijd. 'The Blues' staan daardoor voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 in de kwartfinales van de Champions League.

"We hadden het af en toe wat lastig, maar we controleerden het grootste deel van de wedstrijd. Atlético heeft niet veel kansen gecreëerd", aldus Ziyech, die een kwartier voor tijd gewisseld werd. "We kunnen blij zijn met dit optreden en hopelijk krijgen we een mooie tegenstander bij de laatste acht."

1 Samenvatting Chelsea-Atlético Madrid (2-0)

Kwartfinalisten Champions League Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Borussia Dortmund, Bayern München en Real Madrid

