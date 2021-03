Bayern München heeft zich woensdag kinderlijk eenvoudig geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De titelverdediger won tegen Lazio ook de return in eigen huis: 2-1.

Bayern zat door de 1-4-zege in de heenwedstrijd met anderhalf been bij de laatste acht en stelde die plek woensdag veilig door doelpunten van Robert Lewandowski (strafschop) en Eric Maxim Choupo-Moting. Lazio deed nog iets terug via Marco Parolo.

De 2-0 van Choupo-Moting betekende een fraaie mijlpaal voor Bayern. Het was de duizendste Europese treffer in de geschiedenis van de Duitse topclub, die zich daarmee in een rijtje voegde met Real Madrid (1.169) en FC Barcelona (1.138).

Eerder bereikten Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, FC Porto, Real Madrid, Manchester City en woensdag ook Chelsea de kwartfinales van de Champions League. De loting is vrijdag om 12.00 uur in Nyon.

De spelers van Bayern München vieren de 2-0 tegen Lazio. De spelers van Bayern München vieren de 2-0 tegen Lazio. Foto: Pro Shots

Lewandowski maakt 73e goal in CL

Bayern was ook dominant in de return tegen Lazio en wie anders dan Lewandowski brak de ban met de 1-0 in de 33e minuut. De spits mocht aanleggen voor een strafschop, na een overtreding van Vedat Muriqi op Leon Goretzka, en faalde niet.

Het was voor Lewandowski alweer zijn 39e doelpunt van dit seizoen in alle competities en zijn 73e treffer ooit in de Champions League. Hij staat daarmee achter Cristiano Ronaldo (134) en Lionel Messi (120) op de topscorerslijst.

Nadat Lewandowski tot twee keer toe een mogelijkheid liet liggen op zijn tweede goal van de avond, zorgde zijn invaller Choupo-Moting wel voor de 2-0 in de 73e minuut. De spits kwam als winnaar uit de strijd oog in oog met doelman Pepe Reina.

Het krachteloze Lazio, waar Wesley Hoedt negentig minuten op de bank moest blijven zitten, redde nog wel de eer in de 82e minuut. Parolo kopte raak, maar dat was slechts van belang voor de statistieken.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League