Chelsea heeft zich woensdag voor het eerst in zeven jaar geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De winnaar van 2012 won mede door een goal van Hakim Ziyech met 2-0 van Atlético Madrid.

Ziyech tekende tien minuten voor rust voor de openingstreffer op Stamford Bridge. Diep in blessuretijd maakte Emerson Palmieri de 2-0. Atlético speelde de laatste tien minuten met tien man na een rode kaart voor Stefan Savic.

Chelsea strandde bij de vorige vijf deelnames aan het belangrijkste Europese clubtoernooi in de achtste finales. In het seizoen 2013/2014 hoorden 'The Blues' voor het laatst bij de beste acht van de Champions League. Toen was uitgerekend Atlético te sterk in de halve finales.

Chelsea is de derde Engelse club in de kwartfinales, na Liverpool en Manchester City. Paris Saint-Germain, FC Porto, Borussia Dortmund, Bayern München en Real Madrid gaan vrijdag om 12.00 uur ook de koker in bij de loting in Nyon.

Pijnlijke wissel voor Suárez

Atlético kreeg drie weken geleden na de 0-1-nederlaag in de heenwedstrijd flink wat kritiek voor de defensieve speelstijl. De ploeg van trainer Diego Simeone moest woensdag scoren op Stamford Bridge, maar maakte in de openingsfase niet direct aanstalten om veel aanvallender te acteren.

De bezoekers kwamen halverwege de eerste helft wel wat meer op de helft van Chelsea en claimden in de 26e minuut een strafschop, nadat Yannick Carrasco even werd vastgehouden door César Azpilicueta. De Italiaanse arbitrage oordeelde dat het te licht was voor een overtreding.

Tien minuten later viel de openingstreffer aan de andere kant. Bij een snelle uitbraak gaf Timo Werner een lage voorzet op Ziyech, die helemaal vrijstond bij de tweede paal. De buitenspeler schoot met zijn mindere rechterbeen raak via de benen van keeper Jan Oblak.

Atlético had nu twee goals nodig, maar Chelsea bleef lang de gevaarlijkste ploeg. Tekenend was dat Simeone met nog meer dan een half uur te gaan zijn topscorer Luis Suárez van het veld haalde. De Uruguayaanse aanvaller maakte in zijn laatste 27 uitduels in de Champions League slechts één treffer en heeft nog steeds niet gescoord voor Atlético in het miljoenenbal.

In de slotfase leek de koploper van La Liga toch nog even een offensiefje te starten met een schot van João Félix dat maar net naast ging, maar vlak daarna kreeg Savic rood. De Atlético-verdediger gaf een elleboogstootje tegen het lijf van Antonio Rüdiger, die nogal overdreven ter aarde stortte. Invaller Emerson maakte er vervolgens met zijn eerste balcontact ook nog 2-0 van.

