Zinédine Zidane heeft dinsdag genoten van de ervaren spelers bij Real Madrid. De trainer zag zijn ploeg met 3-1 winnen van Atalanta in de achtste finales van de Champions League, nadat het team het heenduel vorige week al met 0-1 had gewonnen.

Onder anderen de ervaren Sergio Ramos (34), Luka Modric (35) en Karim Benzema (33) hadden met een doelpunt of assist een aandeel in de tweede overwinning op Atalanta. Zidane was zeer tevreden over hun spel.

"Ze zijn nog geen opa's. Ze willen altijd laten zien hoe goed ze zijn. Natuurlijk, ze zijn op leeftijd, maar als je Modric ziet spelen, zou je niet zeggen dat hij 35 jaar is. Hetzelfde geldt voor Sergio en Karim", zei Zidane.

"Karim was ook echt weer geweldig. Hij is alleen maar beter geworden sinds hij bij Real speelt. En Sergio is een echte leider. Niet alleen nu, maar altijd al. We zijn blij dat hij nog altijd voor ons speelt."

Ramos en Modric hebben allebei een aflopend contract in Madrid en vooral Ramos zou ontevreden zijn dat hij nog geen nieuwe aanbieding van Real heeft gehad. De aanvoerder speelt al sinds 2005 voor de club.

Real strijdt in eigen land met Atlético Madrid en FC Barcelona om de titel en vervolgt die race zaterdag met een uitwedstrijd tegen Celta de Vigo. Het duel begint om 16.15 uur.

