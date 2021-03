Josep Guardiola hecht weinig waarde aan de manier waarop Manchester City de kwartfinales van de Champions League heeft bereikt. De Spaanse manager wil zich vooral richten op wat komen gaat en waakt voor verslapping.

City won dinsdag betrekkelijk simpel met 2-0 van Borussia Mönchengladbach en is al 706 minuten en zeven wedstrijden zonder tegengoal in de Champions League. Alleen AC Milan (2005) en Arsenal (2006) hielden ook minimaal zeven keer op rij de nul in het miljoenenbal.

"Maar wat gebeurd is, is gebeurd. In de kwartfinales kan het zó klaar zijn. Eén slechte wedstrijd of slecht moment en een kwalitatief sterke tegenstander kunnen je pijn doen", zei Guardiola na de overwinning op Mönchengladbach.

"Er zijn geen zwakke tegenstanders meer, het wordt iedere ronde zwaarder. Hopelijk kunnen we onze vorm vasthouden. We moeten dit doorzetten en dan zien we wel waar het toe zal leiden."

Sinds Guardiola in 2016 bij City aan de slag is gegaan, is het bereiken van de kwartfinales het beste resultaat in de Champions League. "Vanaf dag één dat ik hier ben, vertelt de media me dat we de Champions League moeten winnen. Die druk voelen we altijd, maar ik maak me er geen zorgen over."

In eigen land is City hard op weg naar een nieuwe landstitel en de club staat ook in de kwartfinales van de FA Cup en de finale van de League Cup. In de FA Cup gaan 'The Citizens' zaterdag op bezoek bij Everton.

