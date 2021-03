Real Madrid heeft zich dinsdag voor het eerst in drie jaar geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De Spanjaarden waren ook in de return te sterk voor Atalanta (3-1).

Real had de heenwedstrijd nog moeizaam gewonnen met 0-1, maar had het dinsdag een stuk makkelijker. Binnen het uur stond het 2-0 door doelpunten van Karim Benzema (keepersblunder) en Sergio Ramos (strafschop).

In de levendige slotfase redde Atalanta de eer dankzij een treffer van Luis Muriel (schitterende vrije trap), maar het slotakkoord was voor Real via een goal van Marco Asensio.

Bij Atalanta kwam slechts één Nederlander in actie. Marten de Roon speelde het hele duel, terwijl Sam Lammers negentig minuten op de bank moest blijven zitten en Hans Hateboer ontbrak vanwege een blessure.

Real werd de afgelopen twee seizoenen uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. De recordhouder met dertien titels verloor in 2019 verrassend van Ajax en vorig jaar van Manchester City.

1 Benzema zet Real Madrid na keepersfout op voorsprong tegen Atalanta

Real ontsnapt aan vroege achterstand

Real begon nog wel stroef aan de return tegen Atalanta en ontsnapte zelfs aan een vroege achterstand. Oud-Heraclied Robin Gosens kon intikken na voorbereidend werk van Muriel, maar hij raakte de bal verkeerd, waardoor doelman Thibaut Courtois kon ingrijpen.

Daarna nam Real het heft in handen en dat resulteerde tien minuten voor rust in de 1-0. Eerst zag Vinícius Júnior zijn schot op het laatste moment worden geblokt, maar even later was het alsnog raak. Benzema profiteerde van een flater van doelman Marco Sportiello, die de bal zomaar inleverde bij Luka Modric.

Real verslapte niet en besliste het tweeluik vlak na rust. Vinícius Júnior wist opnieuw niet zelf te scoren - hij miste na een fraaie individuele actie oog in oog met Sportiello - maar versierde vervolgens wel een strafschop doordat hij onderuit werd gehaald door Rafael Tolói. Ramos faalde niet vanaf 11 meter.

In het laatste half uur ging het op en neer. Beide ploegen lieten de nodige kansen liggen, maar scoorden ook een keer. Muriel bracht Atalanta terug tot 2-1 met een geweldige vrije trap in de kruising en uit de aanval direct na de aftrap schoof Asensio koelbloedig de 3-1 binnen.

1 Muriel redt eer voor Atalanta met geweldige vrije trap tegen Real Madrid

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League