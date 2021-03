Manchester City heeft zich dinsdag voor het vierde jaar op rij geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. De koploper in Engeland had ook in de return geen enkel probleem met Borussia Mönchengladbach: 2-0.

Het hoogtepunt van het duel in Hongarije was de prachtige openingstreffer van Kevin De Bruyne in de twaalfde minuut. Zes minuten later bepaalde Ilkay Gündogan de eindstand.

City, waar de weer fitte Nathan Aké op de bank bleef, won drie weken geleden ook al met 0-2 van Gladbach. Die 'thuiswedstrijd' voor de Duitse ploeg was eveneens in de Puskás Aréna in Boedapest, vanwege reisrestricties door de coronapandemie.

Manchester City hoopt dit seizoen eindelijk voor het eerst de Champions League te winnen. De ploeg van trainer Josep Guardiola strandde de afgelopen drie seizoenen in de kwartfinales.

De loting is vrijdag. Real Madrid won dinsdag met 3-1 van Atalanta en is ook door, terwijl Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en FC Porto zich vorige week al plaatsten voor de kwartfinales. Woensdag zijn de laatste twee achtstefinalewedstrijden.

Gladbach zit in een heel lastige periode. De nummer tien van de Bundesliga heeft zijn laatste zeven duels (in alle competities) verloren. De laatste keer dat de club zo'n negatieve reeks neerzette, was in 1989.

Ilkay Gündogan is dit seizoen opvallend productief voor Manchester City. Ilkay Gündogan is dit seizoen opvallend productief voor Manchester City. Foto: ANP

Gündogan blijft maar scoren

Als Borussia Mönchengladbach dinsdag nog echt in een stunt geloofde, dan kon die hoop heel snel de prullenbak in. City was veel sterker, kreeg na vijf minuten via Phil Foden al een grote kans en kwam niet veel later via De Bruyne op voorsprong. De Belg ramde de bal van een meter of 20 met zijn 'mindere' linkerbeen in de kruising.

Binnen twintig minuten was de tweekamp definitief beslist. Foden gaf na een knappe rush een mooie steekpass op Gündogan en de middenvelder passeerde keeper Yann Sommer: 2-0. De dertigjarige Gündogan, die tot dit seizoen nooit vaker dan zes keer had gescoord in één jaargang, maakte al zijn vijftiende treffer in alle competities.

Gladbach was volledig kansloos, wat Guardiola de mogelijkheid gaf om in het laatste half uur vijf basisspelers nog wat rust te geven.

