Atalanta is met veel vertrouwen afgereisd naar Spanje voor de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. De Italianen verloren het heenduel in de achtste finales met 0-1, maar zijn ervan overtuigd dat ze dat in Madrid kunnen rechttrekken.

Bij de wedstrijd in Bergamo speelde Atalanta al vanaf de zeventiende minuut met tien man na een rode kaart voor Remo Freuler. In de slotfase zorgde Ferland Mendy ervoor dat Real een goede uitgangspositie voor de return heeft.

"Ik baalde ervan dat we door die rode kaart niet het spel konden spelen dat we voor ogen hadden en dat we voor een systeem moesten kiezen waarbij we eigenlijk alleen maar konden verdedigen. Maar nu is alles anders", zei Gasperini maandagavond bij zijn perspraatje.

"We zijn enorm gemotiveerd en zijn benieuwd of we kunnen concurreren met een van de beste teams ter wereld. Ook als het niet goed gaat, zullen we aan onze filosofie vasthouden. Omdat we een beetje eigenwijs zijn."

Atalanta haalde vorig seizoen de kwartfinales

Gasperini laat Atalanta doorgaans in een systeem met drie verdedigers spelen. De aanvallende tactiek heeft ertoe geleid dat de club al enkele jaren meedoet in de top van de Serie A en vorig jaar knap de kwartfinales haalde bij het debuut in de Champions League.

Dat laatste moet nu ten koste van Real opnieuw gebeuren. "Dit wordt misschien wel de belangrijkste wedstrijd in de historie van Atalanta", aldus Gasperini. "In ieder geval de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. We gaan proberen te winnen op de manier waarop we dat altijd doen."

De wedstrijd tussen Real Madrid en Atalanta begint dinsdag om 21.00 uur. Tegelijkertijd is de aftrap bij Manchester City-Borussia Mönchengladbach. De Engelsen verdedigen in eigen huis een 2-0-voorsprong.

